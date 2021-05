Meghan Markle avrebbe mentito sul suo passato e sul rapporto con la famiglia reale. Le prove arriverebbero da uno scatto della duchessa del 2014. Ecco cos’è successo

Meghan Markle torna nel mirino della stampa. Contro la Duchessa del Sussex questa volta sono state mosse nuove accuse riguardanti le affermazioni rilasciate durante la famosa intervista rilasciata alla giornalista americana Oprah Winfrey. In quell’occasione l’ex attrice aveva accusato la famiglia reale di razzismo e di mancata protezione dai media inglesi oltre ad attaccare in modo non troppo velato la cognata Kate Middelton, colpevole di averla fatta piangere poco prima del matrimonio. Le nuove accuse però riguardano altre affermazioni della Markle. L’ex attrice in quella occasione raccontò di essere arrivata in Inghilterra senza la ben che minima idea dei protocolli della famiglia reale, affermando anche di non aver mai fatto una ricerca sul futuro marito.

Inoltre Meghan raccontò che nella sua famiglia nessuno aveva mai nominato i reali inglesi, nonostante le vicende dei Windsor fossero presenti su tutti i giornali e media mondiali. A sbugiardare l’attrice però, nelle ultime ore, sta circolando una foto che ritrae la Markle con in mano una rivista con in copertina Kate Middleton.

L’immagine è datata 2014 ben due anni prima del suo primo incontro con il principe. Difficile pensare che non abbia mai aperto il giornale che aveva in mano. Subito dopo le sue dichiarazioni erano in molti a non credere alle parole dell’attrice. Per i media era molto difficile credere che Meghan non avesse mai sentito parlare dei reali inglesi, soprattutto considerando la grandissima attenzione mediatica sulla vita della futura suocera Diana e sulla sua tragica scomparsa. A confermare questa tesi era intervenuta anche un’amica della Markle che aveva dichiarato di aver guardato il matrimonio tra il principe William e Kate Middleton in diretta proprio assieme a Meghan.

Anche la sorellastra Samantha raccontò ai giornali che l’ex attrice aveva sempre avuto un’ossessione per la famiglia reale e in particolare per Lady Diana: “Meghan ha sempre avuto una strana ossessione per Lady Diana. Ha sempre voluto essere una principessa, ricordo che era solita emularla, studiava con attenzione i suoi look e cercava di vestirsi proprio come si vestiva lei” ha raccontato. Chi starà mentendo?