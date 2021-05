Nozze segrete e bambino in arrivo con sangue italiano, così la Royal Family prova a voltare pagina dopo Meghan

La Principessa Beatrice di York aspetta il suo primo figlio dal marito Edoardo Mapelli Mozzi. L’arrivo del nuovo Royal Baby è previsto per il prossimo autunno. Ecco tutti i dettagli.

La famiglia reale inglese è sotto attacco a causa dalle pesanti dichiarazioni rilasciate dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle. Dopo anni di duro lavoro da parte di Buckingham Palace per tenere nascosti i problemi di alcol e droga del secondogenito di Carlo e Diana, il 36enne ha rivelato tutti i dettagli più oscuri della sua vita a palazzo alla giornalista americana Oprah Winfrey, creando molto scalpore in tutto il mondo. Nonostante questo la vita della Royal Family continua nell’apparente normalità. William e Kate sono tornati ufficialmente al lavoro e nelle scorse ora la futura regina ha partecipato all’inaugurazione delle nuove mostre del Victoria & Albert Museum, chiuso dallo scorso dicembre per l’emergenza Covid.

Inoltre Buckingham Palace ha annunciato un nuovo lieto evento: la principessa Beatrice di York, 33 anni, è in dolce attesa. La cugina più piccola di William e Harry e il marito Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni, immobiliarsita multimilionario di origini italiane, sposato nella massima discrezione lo scorso anno, diventeranno genitori il prossimo autunno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal Couples (@_royalcouples)

L’annuncio è arrivato sui social dalla futura mamma. Per dare la bella notizia Beatrice ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al marito nel giorno del loro matrimonio in cui appaiono più raggianti e si tengono le mani. La figlia di Sarah Ferguson e del duca Andrea diventeranno nonni per la seconda volta, dopo l’arrivo del primo figlio di Eugenia nato lo scorso febbraio. Finalmente una bella notizia per la famiglia che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare numerosissimi scandali provenienti dagli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE > MI SONO DROGATO E HO BEVUTO OGNI GIORNO: IL PRINCIPE HARRY SVELA IL SUO LATO OSCURO

Secondo alcune fonti vicine a palazzo la Regina Elisabetta è stata una delle prime a venire a conoscenza della bellissima notizia e si è detta felicissima dell’arrivo di un nuovo royal baby.