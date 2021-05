Secondo il Daily Mail la casa Reale sarebbe stufa del comportamento del Principe Harry e della moglie Meghan Markle e pretenderebbe che abbandonino i titoli, ma la coppia non sembra intenzionata a rinunciare ai privilegi reali. Tutti i dettagli.

La famiglia Reale inglese non ha voluto rilasciare comunicati ufficiali sulle nuove dichiarazioni rilasciate dal principe Harry al conduttore americano Dax Shepard, ma secondo il “Daily Mail” le nuove accuse del principe alla famiglia rappresenterebbero la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non bastavano le dichiarazioni sul razzismo verso il figlio Archie, le affermazioni contro la futura regina Kate Middleton e le insinuazioni sulla mancata protezione dai media, ora Harry ha rincarato la dose accusando il padre di aver ricevuto un’educazione fredda e distaccata che gli avrebbe creato un forte trauma infantile. E non è finita qui: Carlo sarebbe così anaffettivo a sua volta per colpa della Regina Elisabetta e del marito Filippo, incapaci di insegnare l’empatia al figlio. Insomma ora ce n’è proprio per tutti e pare che la Casa Reale, vista la poca stima dei parenti americani, ora pretenda che abbandonino i titoli.

Harry e Meghan hanno fortemente criticato l’istituzione reale in più di una occasione e hanno deciso di non essere membri attivi della famiglia, non è chiaro quindi perché continuino ad utilizzare i titoli di Duca e Duchessa del Sussex.

Se veramente disprezzano il sistema, arrivando perfino ad espatriare per allontanarsi dalla “ditta”, non dovrebbero farsi chiamare semplicemente Harry e Meghan? Sembra proprio di no: l’ex attrice infatti ha recentemente pubblicato un libro per bambini firmandosi proprio Duchessa del Sussex e anche in tutte le nuove attività lavorative come quella firmata con Netlix, compare sempre il titolo nobiliare . Anche il loro profilo Instagram porta ancora il nome di Sussex, nonostante le attività della coppia non siano più concordate con la famiglia reale. Il motivo per molti è palese, il titolo ha aperto alla coppia numerose possibilità che non avrebbero avuto altrimenti. A Los Angeles sarebbero solo dei comuni Vip, al pari degli attori Hollywoodiani mentre il titolo li rende decisamente più appetibili a livello di business.

Secondo il magazine Daily Mail, la Casa Reale, umiliata più di una volta dai Sussex, starebbe facendo del pressing per costringere la coppia a rinunciare al blasone. Sfortunatamente non c’è una procedura ufficiale per togliergli il titolo ma sembra che Buckingham Palace stia già cercando una soluzione per costringerli a salutare la casa Reale una volta per tutte! E voi cosa ne pensate?