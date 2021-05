La giornalista Cristina Parodi attaccata dal deputato leghista Daniele Belotti per aver scelto una meta vacanziera non italiana. Ecco cos’è successo.

Il deputato leghista Daniele Belotti attacca Cristina Parodi, giornalista, conduttrice televisiva e soprattutto moglie del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Soprattutto non perché il ruolo di moglie sia quello primario ma perché le critiche di Bellotti sembrano più un attacco politico al marito. “Non sarebbe meglio, visto il dramma che vive il turismo in Italia, promuovere le vacanze in una regione italiana invece che all’estero” ha scritto il deputato leghista sul suo profilo Instagram. Ma facciamo un passo indietro: Crisitna Parodi e il marito passano le vacanze a Formentera, l’isola più piccola delle Baleari, dove da anni hanno una casa di proprietà. La più grande delle sorelle Parodi nelle scorse ore ha partecipato come ospite ad una diretta Instagram con il giornalista Ildo Damiano per rilanciare il turismo estivo verso le bianche spiagge dell’arcipelago spagnolo. Per promuovere l’isola il format del programma prevede la partecipazione di alcuni ospiti Vip che raccontano le loro vacanze sulle isole.

LEGGI ANCHE > “VIVO IN UNA TOPAIA” MARIA LAURA DE VITIS RISPONDE ALLE ACCUSE SU BROSIO

La Parodi, da 24 anni ospite fissa di Formentera ha raccontato come sta passando i primi giorni di vacanza e soprattutto come sono ripartite le cose dopo il Covid. Per Daniele Belotti però non sarebbe un bel esempio, non perché ha scelto di passare le vacanea fuori dall’Italia ma perché ha voluto fare addirittura la testimonial di un paese straniero: Ciascuno è libero di andare in vacanza dove vuole, ci mancherebbe fare da testimonial invece è inopportuno” ha specificato. Il comportamento della moglie del sindaco di Bergamo, secondo il leghista, sarebbe uno schiaffo agli operatori turistici italiani in difficoltà: “Mi aspetto che la famiglia Gori dia rilievo anche a Cattolica, alla Sardegna e alle valli bergamasche” ha concluso

Prima di congedarsi Bellotti ha voluto dare un consiglio a Gori ricordandogli che se come è noto vuole affrontare la scalata all’interno del Pd, dovrebbe consigliare alla moglie di tenere un comportamento più consono al suo ruolo pubblico e aiutare il turismo italiano in ginocchio a causa dell’emergenza sanitaria. E voi cosa ne pensate?