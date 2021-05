Lady Victoria Hervey, ex fidanzata del principe Andrea racconta i retroscena sull’arrivo di Meghan Markle in Inghilterra. Ecco cosa ha raccontato l’ex modella inglese.

Harry e Meghan Markle stanno vivendo la loro nuova vita seguendo il famoso “sogno americano”. Ma i pettegolezzi e gli attacchi alla coppia, specialmente in Inghilterra non sono ancora finiti, soprattutto dopo l’intervista rilasciata alla giornalista Oprah Winfrey. A intervenire questa volta contro la coppia è stata Lady Victoria Hervey, modella ed ex fidanzata del Principe Andrea, zio di Harry.

La donna ha rivelato di aver sempre saputo che Meghan sarebbe scappata dall’Inghilterra. Secondo la ex del Principe, il comportamento dell’attrice sarebbe in parte colpa del marito. Harry ha voluto sposare Meghan troppo in fretta, non permettendole di inserirsi a Corte e soprattutto di capire le dinamiche e le gerarchie che avrebbe dovuto rispettare per il resto della sua vita. Altra sorte è toccata a Kate Middelton che prima del matrimonio fu soprannominata “waity Katie” a causa dei 10 anni che dovette aspettare prima della proposta di matrimonio. C’è da dire che il ruolo da futura regina di Kate, sarebbe stato decisamente più impegnativo e pare che la famiglia reale abbia voluto essere certa che la “commoner” Kate fosse all’altezza del compito. E con il senno del poi la scelta della Middleton non poteva essere più azzeccata.

Bella, elegante e sempre discreta, sta interpretando ogni aspetto della vita reale nel migliore dei modi. Più problematica la scelta di Meghan Markle: troppo egocentrica per sottostare al suo ruolo secondario. E infatti come predetto dalla Hervey dopo solo un anno l’ex attrice ha fatto armi e bagagli ed è tornata a casa portando con sé il marito: “Meghan non ha avuto il tempo materiale di abituarsi alla nuova vita e soprattutto di capire come funzionavano le cose a Corte” ha raccontato.

Secondo gli inglesi le accuse della Markle sull’accanimento dei media nei suoi confronti sarebbe stato solo un pretesto per andarsene. L’ex attrice ha ricevuto lo stesso trattamento riservato anche a Kate Middleton e a moltissimi altri membri o futuri membri della famiglia reale. La differenza è stata che lei non ha avuto il tempo e soprattutto l’intenzione di sottostare alle regole di Corte.