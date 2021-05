Maria Laura De Vitis risponde alle accuse degli hater convinti che fosse fidanzata con Paolo Brosio solo per i suoi soldi e per sfruttare la sua fama. Ecco cosa ha raccontato dopo la fine della relazione con il giornalista.

La tanto chiacchierata relazione tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è finita ma le polemiche contro la modella 22enne non sembrano placarsi. La storia d’amore tra il giornalista e la De Vitis è diventata pubblica subito dopo l’uscita di Brosio dal GF Vip lo scorso anno, ma nonostante la coppia abbia sempre lottato per dimostrare la veridicità del loro sentimento, il pubblico non ha mai creduto nella relazione. In molti pensavano che lei fosse troppo bella e giovane per innamorarsi del 64enne e soprattutto Maria Laura ambiva ad una carriera televisiva che effettivamente è riuscita a intraprendere solo in qualità di “fidanzata di”. Non si contano infatti le ospitate televisive nelle quali la coppia raccontava i dettagli della relazione. Nonostante Maria Laura e Paolo si promettessero amore eterno, a meno di un anno dall’inizio della loro storia si sono già detti addio, confermando i dubbi del pubblico. E ora che la storia è finita i followers della coppia, continuano ad attaccare la modella insinuando che lei abbia sfruttato Brosio solo per ricevere soldi e fama.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARIALAURA DE VITIS (@la.devitis)

Marialaura però non ci stà e nelle scorse ore ha voluto rispondere agli attacchi degli hater. In una lunga Instagram stories la modella ha raccontato di non aver mai ricevuto un soldo da Brosio. La De Vitis, per confermare le sue parole, ha mostrato il monolocale in affitto dove vive chiarendo che se fosse stata con un uomo per soldi non vivrebbe sicuramente in una casa così piccola che molti utenti hanno definito una topaia:”La sottoscritta paga l’affitto con i suoi soldi e la sua fatica del lavoro. Con i soldi che guadagno pago l’affitto, quindi questo monolocale è ciò che posso permettermi a Milano” ha raccontato Maria Laura.I dubbi che i sentimenti della ragazza fossero falsi, oltre che per la differenza di età, erano sorti perché la modella era stata fotografata in compagnia di un altro uomo. Il misterioso ragazzo chiamò in diretta Barbara D’Urso e raccontò di essersi scambiato un bacio con la 22enne. In quell’occasione Maria Laura negò ogni possibilità di tradimento e anche Brosio supportò la compagna affermando che le accuse fossero false.