La cantante Arisa si è aperta durante il programma tv “Belve” raccontando tutto il suo dolore per le molestie di cui è stata vittima: in studio è calato il gelo. Ecco le sue parole.

Ospite a “Belve”, nuovo programma tv condotto da Francesca Fagiani su Rai 2, la cantante si è lasciata andare in uno sfogo che ha raggelato tutto lo studio. Arisa ha raccontato di avere subìto delle ripetute molestie sessuali quando era già adulta. Ecco le sue parole.

L’occasione è quella dell’ospitata al programma appena partito condotto dalla giornalista romana Francesca Fagiani, su Rai2. “Belve” non è solo uno spazio per interviste a personaggi noti, è, ancora di più, un modo per portare alla luce le donne che si celano dietro ai personaggi. Donne “feroci”, che hanno saputo conquistare il proprio spazio nonostante la società sia ancora satura di maschilismo. E una donna con gli artigli lo è sicuramente anche Arisa, che è stata protagonista della prima puntata di “Belve” insieme a Rosalinda Celentano. Durante la sua intervista tanti sono stati gli argomenti toccati come il rapporto con i genitori, la sua giovinezza, la gestione del successo, e anche quelli più delicati, come ad esempio quello del rapporto con il proprio corpo. Ma nessuno in studio si sarebbe mai aspettato che Arisa avrebbe parlato anche di molestie sessuali.

Arisa: “Mi succede spesso”

I toni che prima erano giocosi si sono fatti improvvisamente seri. Incalzata dall’intervistatrice, Arisa ha risposto su un argomento molto discusso ultimamente (soprattutto dopo l’esplosione mediatica della vicenda del figlio di Beppe Grillo, accusato di stupro di gruppo): le molestie sessuali. “Ha mai ricevuto attenzioni che non desiderava ricevere?“, le chiede Francesca Fagiani. “Sì“, risponde la cantante.

Le parole sono poche e le risposte striminzite: è evidente quanto l’argomento ad Arisa faccia male e di come sia particolarmente difficoltoso per lei parlarne. “Quando è successo?“, continua la Fagiani, “Mi succede spesso“. E la risposta di Arisa è affermativa anche alla domanda volta a capire se ci fosse stato per la cantante un episodio che l’avesse turbata più di altri. “Si sente di dircelo?“, le chiede la Fagiani. E questa volta la cantante risponde con un secco “no“. A questo punto le chiedono se era molto giovane o era già una donna adulta. E lei risponde: “ero già adulta“.

In un’intervista a Vanity Fair, tempo fa, Arisa aveva parlato del rapporto che ha con il sesso, spiegando come si senta una donna vecchio stampo, che ha bisogno di tempo prima di andare a letto con un uomo: si è sentita sempre a disagio quando si è comportata diversamente. Arisa ha detto di avere bisogno di abituarsi all’odore dell’uomo che ha di fronte prima di potersi lasciare andare.

La relazione con Andrea Di Carlo

Per quanto riguarda la relazione con il manager Andrea Di Carlo, Arisa non si è sbilanciata. I due non si vedono da due settimane: “Non gli rispondo al telefono, quindi…“, ha commentato la cantante. “Voi vi lasciate, poi vi riprendete, sempre un po’ pubblicamente“, l’ha incalzata allora la Fagiani. La risposta di Arisa è stata netta: “Io non sapevo che lui avesse i pulsanti per fare i comunicati stampa. Mi dà fastidio? Sì“.

