Arisa risponde all’ex Andrea Di Carlo: “Non cambio la mia posizione”

Arisa a poca distanza di tempo dalle affermazioni dell’ex Andrea Di Carlo ha deciso di rispondergli pubblicamente in un’intervista per “Il Corriere della Sera”: ecco le sue parole.

È ormai guerra aperta a suon di dichiarazioni sui giornali tra Arisa e l’ex fidanzato Andrea di Carlo, che è anche suo manager. Tra i due qualcosa si è incrinato dopo l’intervista della cantante a “Domenica In” di pochi giorni fa. Ad aver l’ultima parola è stata Arisa, che si è sfogata in un’intervista per “Il Corriere della Sera”. Ecco che cosa ha detto.

Andrea Di Carlo si è molto arrabbiato dopo l’intervista dell’ormai ex fidanzata Arisa con Mara Venier a “Domenica In” su Rai 1. “Lei si è messa a piangere ma non ha neanche pronunciato il mio nome“, ha lamentato il manager, che pretendeva dalla compagna maggiore inclusione nella sua vita. Da lì la decisione di lasciarla improvvisamente, a pochi mesi dalla data del matrimonio.

Arisa in un primo momento non aveva reagito, ma nelle ultime ore si è sfogata sulle pagine di “Il Corriere della Sera” nel corso di un’intervista.

Arisa risponde ad Andrea Di Carlo: le sue parole

“Io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi“, fa sapere Arisa nell’intervista per “Il Corriere della Sera”.

Un modo decisamente differente, se non addirittura opposto, di intendere una relazione d’amore divide i due.

La cantante ha ammesso anche di aver condiviso delle stories su Instagram in compagnia del fidanzato solo perché espressamente chiesto da lui, “altrimenti sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. Semplicemente le relazioni quando sono sovraesposte finiscono“.

La posizione di Arisa è irremovibile: “Aspetto che gli passi, ma non cambio la mia posizione. Io non sto facendo nulla di male. Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente“.

Arisa e Andrea: matrimonio saltato

Un commento di Arisa è arrivato anche sulle loro nozze, decise forse in maniera un po’ frettolosa dopo soli 6 mesi di relazione. Secondo la cantante è stato proprio lui a voler velocizzare le cose, trascinandola di conseguenza.

“Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà. Deve capire che sono fatta così“, ha commentato.

Dichiarazioni su testate giornalistiche a parte, la cantante spiega che l’ultima volta i due si sono sentiti per telefono tramite una chiamata nel cuore della notte.

Una semplice chiamata fatta da Arisa per sapere come stesse l’ex, durante la quale però Di Carlo ha ribadito nuovamente di non voler tornare con lei.

La 38enne ha confermato di non essere tormentata per la fine della sua relazione ma anzi di essere in pace con se stessa. “Lui non voleva condividermi con nessuno. La musica è la mia vocazione e lui non può intromettersi prepotentemente nella mia vita lavorativa e artistica. Se lo capisce presto, bene: io sono qua. Altrimenti si arrangia“.