Gianni Morandi torna sui social dopo l’incidente: le prime parole ai fan

Gianni Morandi, dopo il grave incidente di una settimana fa, torna a farsi sentire sui social aggiornando i fan sulle sue condizioni. Ecco che cosa ha detto.

Gianni Morandi è tornato sui social dopo la lunga assenza dovuta al ricovero per ustioni a seguito dell’incidente domestico che il cantante ha avuto l’11 marzo, nel giardino della propria casa. Il silenzio durato quasi una settimana è stato finalmente infranto da Morandi, che, per quanto possibile, ha risposto su Facebook a tutte le domande dei fan sulle sue condizioni. Ecco che cosa ha detto.

Gianni Morandi: la dinamica dell’incidente

Gianni Morandi è tornato a farsi sentire su Facebook. Il cantante, che aveva abituato i propri fan a post giornalieri con le foto scattate da Anna Dan, la sua adorata moglie, da qualche giorno aveva smesso di condividere contenuti sui social. Il motivo? L’incidente che il 76enne ha avuto nel giardino della propria abitazione e che lo ha portato ad avere ustioni sulle mani e sulle gambe.

Complice il lock down, Gianni Morandi e la moglie Anna stavano facendo dei lavori in giardino approfittando del tanto tempo a disposizione per sistemare casa quando l’uomo è scivolato sul fuoco delle sterpaglie che stava bruciando, provocandosi le ustioni e tanto spavento. Portato dal 118 a Bologna e poi trasferito al centro specializzato nelle ustioni di Cesena, Gianni è ora stabile.

Proprio dal letto della sua camera ospedaliera di Cesena il cantante ha scritto il suo primo post sui social dopo le ustioni, informando i numerosi fan sul decorso del suo ricovero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Gianni Morandi: primo post su Facebook dopo l’incidente

Il pretesto è un video inviato dal Bologna Football Club nel quale i calciatori della squadra e l’allenatore Siniša Mihajlovic porgono a Gianni i migliori auguri di pronta guarigione. “Speriamo che uscirai il prima possibile e verrai a trovarci, ti vogliamo bene“, gli dicono nel videomessaggio.

Ma è nei commenti al video postato su Facebook che i tantissimi fan si sono scatenati chiedendo a Morandi alcuni chiarimenti sul suo stato di salute. E così, per quanto possibile, il 76enne ha provato ad accontentarli.

“Non riesco proprio a scrivere, faccio molta fatica e sento dolore, spero di stare meglio. Un bacio“, risponde Gianni alla domanda di una fan su Facebook, con la solita gentilezza che lo contraddistingue.

Una convalescenza che secondo le sue parole è “più dura del previsto”. “È molto difficile, me la sono vista brutta e la strada è ancora lunga, non pensavo fosse così dura“, risponde infatti ad un altro followers.

Nonostante Morandi sia stato molto fortunato a non subire ustioni di grado maggiore o sul resto del corpo, in ospedale sta soffrendo molto, anche perché al suo fianco non può avere la sua amata Anna. “Ci vediamo ogni tanto“, fa sapere però il cantante.

Leggi anche -> Gianni Morandi sul Coronavirus: “Non sarà la stessa cosa”

Leggi anche -> Gianni Morandi ancora in ospedale: le ultime novità sull’intervento

“Ci mancano le tue foto quotidiane, i tuoi pranzetti e i sorrisi. Torna presto!“, commenta sotto al video una seguace, raccontando la malinconia che l’assenza del suo beniamino dai social le provoca. Morandi le risponde pubblicamente, parlando del suo stato emotivo: “Manca tutto anche a me, vorrei tornare presto a casa ma manca tanto ancora. Un caro saluto“.

Tantissimi i commenti dei fan a sostegno del loro idolo, che sperano potrà presto rimettersi e tornare a casa alla vita di tutti i giorni, tra i social e le famose ‘foto di Anna’.