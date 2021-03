Gianni Morandi ancora in ospedale: le ultime novità sull’intervento

Gianni Morandi deve restare in ospedale ancora qualche altro giorno e i medici fanno sapere che non c’è bisogno di nessuna operazione

Nei giorni scorsi, il cantante bolognese è riuscito a far prendere un grande spavento a tutti i suoi familiari e non. Gianni Morandi a causa di un incidente domestico ha riportato delle gravi ustioni sia alle mani che alle gambe e dall’11 marzo è ricoverato in ospedale. L’artista non è in pericolo di vita e man mano si sta riprendendo. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile intervento chirurgico ma dopo accurate analisi l’equipe medica del Bufalini di Cesena ha fatto sapere che l’operazione può essere esclusa.

Gianni Morandi non sarà sottoposto a nessun intervento chirurgico

Gianni Morandi non sarà operato, ma resta in ospedale per continuare a ricevere la giusta assistenza medica. Tutti si stanno occupando di lui e fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando giorno dopo giorno. C’è un forte ottimismo e sia la moglie Anna che tutti i suoi fan non vedono l’ora di rivederlo presto a casa.

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del web una foto di Morandi in compagnia di alcuni medici dell’ospedale Maggiore di Bologna. Il cantante è apparso molto sereno e tranquillo, e ha ringraziato tutti coloro che si sono presi cura di lui prima di essere trasferito al Bufalini, nel reparto ustioni.

Il grave incidente

Gianni Morandi è rimasto vittima di un incidente che poteva costargli la vita. Mentre stava bruciando delle sterpaglie fuori dalla sua abitazione ha perso l’equilibrio per poi cadere, ustionandosi alle mani e alle gambe. Fin da subito la situazione è apparsa molto preoccupante soprattutto per la mano destra.

Per tale motivo, i medici hanno deciso di ricoverarlo e sottoporlo a tutte le cure possibili. Dopo i primi accertamenti ha subito iniziato la terapia senza mai perdere quel sorriso e quell’ottimismo che lo contraddistingue. L’artista, infatti, malgrado le fasciature e sicuramente il dolore, non ha perso la voglia di scherzare, divertendosi a fare anche qualche selfie.