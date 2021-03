Gianni Morandi, grave incidente domestico: ricoverato per ustioni a Cesena

Prima notte in ospedale per Gianni Morandi. Il cantante stava bruciando dei rami in giardino quando è caduto in avanti finendo all’interno del fuoco. Ecco i dettagli sulle sue condizioni di salute.

Brutto incidente domestico per Gianni Morandi. Il cantane stava bruciando delle sterpaglie nel giardino della sua casa in campagna, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo nel fuoco. Nonostante fosse solo al momento ha trovato la forza di rialzarsi e correre a casa per chiamare aiuto. Il cantante è stato subito portato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per poi essere trasferito centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Morandi ha riportato ustioni sulle gambe e sulle braccia, con particolare gravità nella zona delle mani ma non è in pericolo di vita e dovrebbe rimettersi al più presto. Non è ancora chiaro quanto tempo dovrà trascorrere in ospedale ma l’enturage del cantante 76enne fa sapere che la prima notte di ricovero è trascorsa senza complicazioni. Il cantante nonostante il grande spavento pare sia sereno e sembra anche che questa mattina si sia concesso per una fotografia con gli infermieri e i medici che lo hanno assistito nelle ore scorse. Poco prima del tragico incidente (intorno alle sei del pomeriggio) Gianni Morandi ha postato uno scatto sui social che lo ritraeva sorridente in campagna sul suo trattore.

Il cantante di “Fatti mandare dalla mamma” scherzava con i followers raccontando di essere felice per aver trovato finalmente dei guanti dal lavoro della misura perfetta per le sue famose grandi mani.

Era alle prese con i lavori in campagna ma non ancora vicino al fuoco acceso per bruciare le erbacce. L’incidente quindi è avvenuto dopo le sei del pomeriggio. In attesa di aggiornamenti sulla sue condizioni di salute facciamo a Gianni Morandi i nostri calorosi auguri di pronta guarigione.