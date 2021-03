Elettra Lamborghini deve rimanere in isolamento causa Covid e non sarà presente nel corso delle prime puntate dell’isola dei famosi

Una brutta notizia per Elettra Lamborghini arrivata pochissime ore fa. La ricca ereditiera è stata scelta insieme ad Iva Zanicchi come opinionista dell‘isola dei famosi, ma purtroppo la sua presenza almeno per adesso deve essere rimandata. Il motivo? Purtroppo il Coronavirus ha colpito anche lei… Chi prenderà ora il suo posto?

Elettra Lamborghini salta la prima puntata dell’isola per Covid

Dopo tante difficoltà, finalmente è tutto pronto per il debutto della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality sarà condotto da Ilary Blasi, che potrà contare su Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nel ruolo di opinioniste, e su Massimiliano Rosolino, inviato speciale in Honduras. Il cast ufficiale è stato annunciato già nei giorni scorsi e i naufraghi sono pronti per questa nuova ed entusiasmante avventura. Sanno benissimo, infatti, che non sarà una passeggiata e qualsiasi cosa, compreso il cibo dovranno “guadagnarselo”.

Nelle ultime ore, sembra che tra due partecipanti sia nato già qualche piccolo screzio e si parla anche di litigi. Ma la vera notizia inaspettata, che ha lasciato davvero senza parole è l’assenza di Lamborghini che dovrà rimanere a casa per via del Covid. La cantante non sarà presente durante la prima Puntata e sicuramente anche in altre. Ovviamente, i fan si sono subito allarmati cercando ci capire prima le condizioni di salute della giovane e poi sopratutto chi prenderà il suo posto.

Chi sostituirà la ricca ereditiera?

Il popolo web dopo aver appreso che purtroppo Elettra non sarà presente nelle prime puntate a l’isola dei famosi, si sta chiedendo chi prenderà il suo posto come opinionista. Accanto ad Iva Zanicchi possiamo escludere già la presenza di Tommaso Zorzi, come qualcuno ha ipotizzato. Tale voce, quindi possiamo smentirla in quanto è stato lui stesso a rifiutare la proposta di Ilary Blasi.

Certo, l’influencer milanese non sarebbe passato id certo inosservato e per il programma sarebbe stato un grande colpaccio… Tra i nomi più papabili spunta quello di Cristiano Malgioglio, un altro ex concorrenti del GF Vip oppure lo stesso Alfonso Signorini. Per ora, non ci sono ancora conferme.