Solo una settimana fa Simona Ventura scopriva la sua positività al Covid e adesso sui social ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni. Ecco come sta l’amata conduttrice tv.

Simona Ventura, positiva al Covid da circa una settimana, ha pubblicato un aggiornamento sui social con il quale tiene al corrente i numerosi fan sul suo stato di salute. Ecco che cosa ha detto nel video messaggio.

La scoperta di positività al Covid di una settimana fa aveva impedito a Simona Ventura di partecipare ad una delle serate di Sanremo, cambiandole tutti i piani e costringendola al lavoro da casa.

Fortunatamente, però, come aveva fatto sapere non accusava sintomi gravi. A distanza di meno di una settimana la conduttrice ha pubblicato un aggiornamento sui suoi social, parlando direttamente ai fan del suo stato di salute.

Simona Ventura: il videomessaggio su Instagram

“Cucù ragazzi, ciao!“, esclama la Ventura in apertura al video, e già si riconosce il suo piglio vivace e spensierato che anche con il Covid non è cambiato. Sembra energica Simona, come se il virus non l’avesse nemmeno toccata.

“Volevo tenervi al corrente dei miei progressi in questi giorni“, spiega ai numerosi fan che la seguono sui social.

“Sto sempre meglio, lavoro da remoto, sono su di energie. Spero che questa cosa passi presto“, dice, e poi racconta con maggior precisione quali sono i sintomi che la stanno colpendo. “Entro il fine settimana se rimango così dovrebbe essere in discesa. Non ho febbre, non ho tosse, sono piena di forze e di questo sono molto fortunata e privilegiata“, fa sapere la conduttrice.

Leggi anche -> Simona Ventura dedica d’amore per Terzi: “Che fortuna averti incontrato”

Leggi anche -> Coronavirus, Simona Ventura in ospedale con la mascherina abbassata: è bufera sui social

Alcune parole piene di gratitudine e di dolcezza Simona le spende anche per chi in questi pochi ma lunghi giorni finora l’ha aiutata: “Ho avuto un sacco di angeli in questi giorni che mi hanno dato una mano e questi li saprò ringraziare nei modi e nei tempi opportuni“, spiega.

“Grazie perché mi scrivete veramente tutti con grande affetto“, conclude infine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Simona Ventura: “Non so come ho fatto a prenderlo, state attenti”

Il noto volto tv già aveva avvisato qualche giorno fa tutti i followers sui social dell’importanza della prevenzione: “Non abbassate la guardia, per favore. Capisco che è un anno che siamo chiusi dentro. Io, vi assicuro, avevo due mascherine. Non so some l’ho contratto, magari mi sono toccata in faccia“, aveva confessato.

“Ma vi prego, se c’è da rimanere ancora a casa fatelo, per tutti. Io spero di averlo preso in maniera leggera ma c’è tanta gente che sta malissimo“.

Questo il suo appello social, che si è aggiunto a quello di molti altri vip risultati positivi al temuto Coronavirus e che ha scatenato una valanga di reazioni di sostegno e di affetto verso la nota conduttrice tv, alla quale i fan hanno augurato una guarigione più veloce e serena possibile.