Coronavirus, Simona Ventura in ospedale con la mascherina abbassata: è bufera sui social

Coronavirus e critiche per Simona Ventura: la giornalista insieme al figlio Niccolò ed un gruppo di medici non indossava la mascherina

Non un bellissimo periodo per la celebre giornalista, che nelle ultime ore è finita al centro delle critiche per via di una foto postata su Instagram. Il periodo nel nostro paese è quello che è, con forti tensioni a causa dell’emergenza Coronavirus che sta vivendo una seconda ondata che preoccupa parecchio. Le restrizioni messe in atto da parte del governo da un lato, e le tensioni da parte dei commercianti dall’altra stanno portando a vivere dei giorni non facili. Con i personaggi pubblici che finiscono spesso nell’occhio del ciclone per qualche comportamento che viene considerato sbagliato da parte di chi invece dovrebbe dare l’esempio. Proprio quello che è accaduto alla giornalista, che ha commesso una leggerezza probabilmente nel pubblicare uno scatto su Instagram in un momento così delicato per il paese. In occasione dell’intervento al ginocchio del figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura ha voluto ringraziare tutto lo staff medico dell’ospedale Gaetano Pini con una foto ed un lungo commento. L’operazione del figlio avuto con il suo ex Stefano Bettarini, è andata per il meglio. Cosa migliore di ringraziare tutti con una bella foto di gruppo con lei ed il figlio insieme all’equipe medica? Tutto molto bello, se non fosse il fatto che tutti hanno mostrato la mascherina ma non indossata correttamente perché abbassata. Qyesto il commento della giornalista: “Siamo un grande paese, costruito su ECCELLENZE in ogni campo , che spesso vengono trascurate ed il MERITO non considerato . Mio figlio @nickbettarini, poco prima del DPCM, è stato operato al ginocchio dall’equipe del Prof #PietroRandelli al Gaetano Pini, struttura pubblica della città di #Milano”. Una foto che ha scatenato forti polemiche: “Con tutto quello che sta succedendo tutti senza mascherina” ha commentato un follower della giornalista. Si ricorda che proprio a causa dell’emergenza Coronavirus la giornalista ed il compagno Giovanni Terzi hanno spostato le loro nozze a data da destinarsi ed in cerca di tempi migliori.