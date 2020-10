Serena Enardu in intimo sul divano fa impazzire i follower: “Potevi togliere anche quelli”

Serena Enardu ha pubblicato un post su Instagram che ha messo in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità che ha fatto impazzire i fan

La web influencer e personaggio televisivo ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha mostrato il suo fisico perfetto e le sue curve bollenti. Che ancora una volta non sono passate inosservate. Anzi, possiamo dire che tante sono state anche le critiche nei suoi confronti, per via del video che non ha scatenato le stesse reazioni in tutti i suoi follower. Infatti spesso l’ex compagna di Pago è finita al centro di forti polemiche. Non solo per via della relazione con il cantante che è finita male dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma anche per altri episodi durante l’estate non sono stati piacevoli per lei e sua sorella Elga. Facciamo riferimento alla festa della sua personal trainer che ha scatenato forti critiche per via di una torta con una bandierina che rappresentava una svastica. Il video che le due sorelle postarono su Instagram scatenò un vero putiferio. A distanza di qualche mese le due sorelle sono tornate ad emozionare i follower, avendo anche dimostrato di non avere responsabilità sull’episodio della festa di compleanno. Poco fa Serena Enardu ha pubblicato un post su Instagram mettendo in risalto le sue qualità fisiche. Che ancora una volta non sono passate inosservate. Su un divano in intimo, ha mantenuto i calzini, per completare il video poi vestita. Il dettaglio non è sfuggito ai follower che le hanno chiesto: “Ma perché non hai tolto anche quelli?”. Tanti i commenti ironici, ma anche le critiche verso di lei accusata di non avere nulla di meglio da fare che postare dei video in intimo. Tanti i follower che però hanno apprezzato il post, che in pochi minuti dalla pubblicazione ha ricevuto like e commenti da migliaia di fan.