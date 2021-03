Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno deciso di trascorrere una piacevole serata insieme a Romina Power e posare l’ascia di guerra

Nonostante non siano più una coppia si continua sempre a parlare di Al Bano e Romina Power. L’artista domenica scorsa è stato ospite nel salotto di Mara Venier e li, oltre a riviere alcuni momenti del suo passato ha parlato anche della ex moglie. Dopo la separazione, avvenuta nei primi 2000, l‘ex coppia della felicità si è evitata per molto tempo fino a quando nel 2012 hanno deciso di riunirsi e continuare a collaborare insieme. Ricordiamo che la loro musica è ascoltata in ogni parte del mondo e sopratutto nei paese europei sono molto apprezzati.

Al Bano Carrisi e il suo grande desiderio

Al Bano e Romina dopo la separazione hanno comunque lasciato quello spiraglio ai fan, che ancora oggi li vorrebbe vedere insieme. C’è da dire, però, che Carrisi si è rifatto una vita e ha messo al mondo altri due figli con Loredana Lecciso.

Secondo i rumors, tra l’artista italo-americana e la show girl leccese non c’è mai stata sintonia dal primo momento e l’ultimo appello che ha lanciato Al Bano alla ex moglie ne da la conferma.

Da uomo del sud, il cantante di Cellino San Marco è molto legato alla sua famiglia e alla propria terra ed è rimasto in ottimi rapporti sia con i figli avuti dalla Power che con la stessa ex moglie. Più volte, l’uomo ha svelato di avere un grande desiderio che vorrebbe avverare prima che sia troppo tardi.

Il particolare appello rivolto a Romina Power

Durante la diretta di Domenica In, ma come riporta anche il titolo del settimanale Nuovo in edicola questa da oggi giovedì 11 marzo, Al Bano vuole la pace. L’artista desidererebbe che le donne più importanti della sua vita, ovvero Loredana Lecciso e Romina Power possano andare d’accordo e magari avere un rapporto “normale”.

C’è da dire che entrambe hanno sempre smentito litigi e antipatia, ma l’appello lanciato dall’artista pugliese non lascia dubbi. Al Bano, infatti, ha chiesto all’ex moglie di accettare l’invito proposto da lui e la compagna, ovvero quello di andare a cena a casa loro. Cosa risponderà la cantante?