Al Bano: l’appello a Romina e Loredana: “È il mio sogno”

Al Bano Carrisi ospite di Mara Venier a Domenica In ha lanciato un appello a Romina Power e alla compagna Loredana Lecciso

Sono anni ormai che si parla di questo triangolo amoroso formato da Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power. Ancora una volta, l’artista pugliese ospite della sua cara amica Mara Venier, nella giornata di domenica 28 febbraio, ha parlato di un sogno e di cosa vorrebbe in futuro. E’ noto a tutti che tra la sua ex moglie e l’attuale compagna di Carrisi non corre buon sangue e sembrerebbe che Al Bano sia stanco di questa situazione. Infatti, direttamente dallo studio di Domenica In ha deciso id lanciare un appello alle due donne, molto preciso ed importante.

La lunga gavetta di Al Bano

Mara Venier dopo aver dedicato largo spazio al prossimo Festival di Sanremo che partirà domani 2 marzo, ha voluto incontrare un suo vecchio amico. Al Bano e la conduttrice sono amici da tantissimi anni e durante la diretta l’artista pugliese ha voluto ripercorrere gli anni più belli della sua vita. Da quando ha lasciato Cellino per trovare fortuna a Milano, al primo concerto, all’incontro con Romina Power fino ad oggi dove ha ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso.

Quegli anni, ha ricordato Carrisi sono stati periodi molto duri ma ha non si è mai arreso. Al Bano ha voluto dire grazie a chi ha sempre creduto in lui compreso i suoi genitori che hanno fatto sacrifici enormi. Una figlia che ha sempre vissuto di stenti ma che con l’amore è sempre riuscita a superare tutto. E proprio con quell’amore che gli è stato donato che si è rivolto ad Romina e Loredana, le due madri dei suoi figli.

L’appello a Romina Power e Loredana Lecciso

Nel corso della lunga intervista a Domenica In, Al Bano si è rivolto ai due amori più importanti della sua vita. Con Romina e Loredana l’artista ha avuto sei figli e oggi sono la cosa più importante per lui. Proprio per questo motivo, ha deciso di lanciare un appello diretto ad entrambe: “Non rinnegherò mai il passato, ho un rispetto totale. Il mio sogno è che un giorno si sedessero allo stesso tavolo a pranzo. Se siete in ascolto, Romina e Loredana, vediamoci, uniamoci e seminiamo pace”.