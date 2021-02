Al Bano e Romina, l’annuncio che fa tremare i fan: “Speriamo si possa fare”

Al Bano e Romina Power sono seguitissimi anche sui social. I due hanno fatto un annuncio che ha lasciato i follower senza parole. Scopriamo di cosa si tratta

Un annuncio che ha lasciato i fan senza parole quello che la cantante di origini americane ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. I due anche sui social restano seguitissimi, con le loro vicende personali che tengono sempre banco. E che appassionano i follower. Scopriamo qual è il timore dei due, che nonostante abbiano deciso di separarsi nella vita, continuano a condurre un percorso artistico insieme. Negli ultimi mesi la cantante ha preso una decisione che era nell’aria. Alla luce della volontà dell’ex marito di portare avanti la relazione con Loredana Lecciso, Romina ha deciso di farsi definitivamente da parte. E dopo qualche tentativo di riavvicinamento al cantante di Cellino San Marco, ha definitivamente lasciato campo alla Lecciso. Una scelta ponderata e definitiva, arrivata anche dopo gli screzi con la showgirl ed alla impossibilità di condurre una vita serena all’interno di quella famiglia allargata che l’ex marito aveva in mente di avere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Al Bano e Romina divisi nella vita ma insieme come artisti. Il duo che ha fatto sognare i fan per anni resta unito. Ed ha in programma dei nuovi progetti artistici in giro per il mondo. Ma l’annuncio che la cantante ha dato su Instagram sulla sua pagina ufficiale non lascia tranquilli i follower. Che come lei sono preoccupati per la situazione che l’Italia ed il mondo stanno vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. “Concerto in Romania rimandato dall’anno scorso. Speriamo che a Novembre si possa finalmente fare! 🤞”. E’ evidente che il riferimento è relativo ai divieti ancora in essere e alle restrizioni che stanno penalizzando da mesi soprattutto la musica. Con l’impossibilità di viaggiare e di fare concerti in giro per il mondo. La speranza dei follower è che al più presto si possa tornare alla normalità. Ad una vita che adesso non è ancora quella di una volta. E’ quello che si augurano adesso tutti, per far si che anche la musica torni ad essere quello strumento straordinario di aggregazione che anche grazie ad Al Bano e Romina Power continua a rimanere.