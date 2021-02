Giulia Provvedi si sposa: l’annuncio su IG che lascia i follower senza parole

Giulia Provvedi si sposa: arriva a sorpresa su Instagram l’annuncio della cantante e web influencer che spiazza tutti i suoi follower

Ha voluto dare la notizia sui social, per la precisione dal suo profilo Instagram de Le Donatella, che condivide con la sorella gemella Silvia. Entrambe bellissime ed al centro dell’attenzione mediatica per diversi motivi, sul web sono una coppia che riscuote un grandissimo successo. Silvia, da qualche mese madre della piccola Nicole, ha trascorso momenti complicati, ma allo stesso tempo emozionanti. Sensazioni contrastanti in pochi mesi. Prima la nascita della sua piccola, poi l’arresto del compagno Giorgio De Stefano per fatti giudiziari da chiarire.

Insomma, gioie e dolori per la sorella gemella di Giulia. Che a sua volta ha chiuso la relazione con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Le due sorelle hanno pubblicato tantissimi post in questi mesi. Cercando di non pensare alle criticità della loro vita sentimentale, dedicando tutto l’amore possibile alla piccola Nicole. Che si ritrova oggi tutto l’affetto della mamma e di una zia spericolata.

Giulia Provvedi è una delle protagoniste indiscusse del web. Soprattutto su Instagram riesce da tempo a scatenare le attenzioni dei follower grazie alle sue qualità fisiche che non passano inosservate. E che lasciano spesso senza parole. Fisico perfetto e bellezza unica, anche nel post dove ha annunciato il suo matrimonio è stata irresistibile. In due scatti ha mostrato le sue curve con l’occhio dei follower che inevitabilmente è andato a posarsi sulle sue curve in bella vista.

Ma scopriamo con chi si sposa la web influencer e cantante direttamente dalla didascalia al post che ha scritto in prima persona: “Mi sono auto chiesta in moglie , finalmente un rapporto basato sulla fiducia🥳🤩 Mi dispiace non avervi avvertiti prima ma è stato un momento così toccante da lasciarmi senza parole 🤭 😍😍🥳 Per gli auguri sbizzarritevi pure qui sotto 😜”. Come si può ben capire non si tratta altro che dell’ennesima trovata ironica della sorella di Silvia, che ama tenere con il fiato sospeso i follower. Cosa ne pensate di questo post che abbiamo pubblicato sotto?