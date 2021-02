Elisabetta Gregoraci, l’abito trasparente mostra le curve: “Sei pazzesca”

Elisabetta Gregoraci ha postato una foto su IG che ha fatto impazzire i follower: le trasparenze del vestito hanno fatto il giro del web

La showgirl di origini calabresi ha lasciato i follower senza parole con uno scatto che ha messo in risalto la sua perfezione fisica. Non è la prima volta che capita che l’ex di Flavio Briatore riesce a catturare l’interesse generale anche sul web. Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip tante sono state le polemiche che l’hanno tormentata. Sia nei rapporti all’interno della casa che dall’esterno – con i vari ex di turno che si sono fatti vivi anche con accuse pesanti nei suoi confronti – ha dovuto difendersi da vari attacchi. Alcuni dei quali anche forti a forse gratuiti.

Questo il prezzo da pagare per la sua forte popolarità. E per delle scelte nella sua vita che hanno fatto discutere. Ma la bellezza di Soverato ha tenuto testa a tutte le critiche ed è andata avanti nel gioco fino a quando ha voluto. Poi solo per il prolungamento inaspettato del programma ha deciso di mollare. E di trascorrere le vacanze di Natale insieme al figlio Nathan Falco. Avuto dalla relazione con Flavio Briatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci irresistibile su Instagram. Nelle ultime settimane la showgirl è apparsa rigenerata. La pace ed il relax ritrovato e l’affetto del figlio Nathan Falco la fanno apparire come una persona diversa. Tanto che anche i follower se ne sono accorti. Nel post che ha pubblicato poco fa si è mostrata in un’abito con delle trasparenze evidenti. E che hanno fatto impazzire i follower di Instagram. Il post in pochi minuti dalla pubblicazione ha raccolto numeri record, una vera e propria pioggia di like e commenti che hanno certificato la passione che anche sul web i fan hanno nei suoi confronti.

Curve in primo piano e bellezza straripante. “Sei pazzesca” ha scritto un suo ammiratore, ma tantissimi sono stati gli elogi per lei e per la sua perfezione fisica. Oltre ad una bellezza e sensualità che fa innamorare. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi.