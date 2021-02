Justine Mattera scollata e pensierosa sul divano: “Dove andrete quando sarà possibile?”

Justine Mattera ha pubblicato una foto su IG che è stata ancora una volta apprezzata dai follower. E non solo per le sue qualità fisiche

Il post che la bellezza di origini americane ha pubblicato su Instagram ha fatto il giro del web in pochi minuti. Il motivo è sempre lo stesso. Ed è quello che cattura da sempre l’attenzione dei follower. Parliamo della assoluta sensualità che la showgirl continua a mostrare negli anni. Tanto che a 49 anni la rendono ancora una delle bellezze più seguite dello spettacolo e della televisione. L’ex moglie di Paolo Limiti ama farsi apprezzare su Instagram a suon di post bollenti, che spesso mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Il trucco della sua smagliante forma fisica rimane sempre quello dell’attività fisica che porta avanti da tempo. La passione per lo sport, ed in particolare quella della bici, la porta ad apparire in grandissima forma. Tonica e sensuale, in poche riuscirebbero a reggere il confronto, e parliamo anche di donne più giovani di età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera ama sbalordire e tenersi in forma. Ma alla showgirl di New York piace anche il confronto diretto con i suoi fan. Trattando anche di argomenti di interesse generale. In questi mesi di emergenza Coronavirus e pandemia mondiale ha spesso chiesto ai suoi follower come stessero andando le cose. E soprattutto quali le cose che mancano nei mesi caratterizzati da restrizioni e divieti. Nell’ultimo post che ha pubblicato si è lasciata andare a delle riflessioni che hanno colpito i follower. L’argomento è sempre lo stesso. Quello della pandemia e delle voglie che si hanno in momenti dove poche uscite sono concesse. “E voi, dove andrete appena sarà possibile?”. Il riferimento è alla mancanza di poter viaggiare e concedersi momenti di vacanza. Nel post in vestaglia scollata su un divano ha mostrato le sue curve. Che hanno fatto sognare ancora una volta i suoi fan. Post che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i commenti. Cosa ne pensate dell’ennesimo post bollente della showgirl?