Al Bano: “l’esame non è andato bene, situazione di emergenza”

Al Bano Carrisi avrebbe partecipato con piacere a questa 71ima edizione del Festival di Sanremo 2021 ma Amadeus ha scartato il suo brano

Quest’anno Al Bano non sarà presente sul palco dell’Ariston. Il cantante pugliese, sarebbe andato con piacere al Festival di Sanremo 2021, alla quale ha partecipato sia in gara che come ospite diverse volte insieme a Romina Power. Pare, infatti, che Amadeus non abbia apprezzato il suo brano, considerandolo poco adatto. L’artista di Cellino San Marco sarebbe rimasto molto deluso e in una recente intervista ha spiegato il suo stato d’animo.

Al Bano scartato dal Festival di Sanremo 2021

Ormai non ci sono più dubbi, il festival di Sanremo 2021 si farà e andrà in onda dal 2 al 6 marzo. Il Comitato Tecnico Scientifico a dato l’ok ma in teatro non ci sarà nessun tipo di pubblico.

Come sempre, anche quest’anno saranno tanti i cantanti che si esibiranno con brani inediti. Grandi big della musica italiana come Francesco Renga, Silvia Michelin, Fedez, e tanti altri ancora…

A quanto pare, però, c’è anche chi ha dovuto ingoiare un boccone amaro: Al Bano Carrisi. Quest’ultimo aveva deciso di gareggiare da solo, senza Romina Power, con un brano scritto da Depsa. Purtroppo, la sua canzone non è stata scelta e l’artista ci è rimasto davvero molto male.

Le parole e il pensiero del cantante su questa edizione del Festival

Al Bano non sembra aver preso molto bene questo rifiuto anche se ha affermato di non avere nulla contro Amadeus. L’unica cosa che non condivide è il fatto di voler fare questo Sanremo 2021 ” a tutti i costi” visto che poteva essere semplicemente rimandato. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta da Covid 19 tanti eventi sono stati spostati, come ad esempio il festival di Cannes, o il carnevale di Rio.

Carrisi ha anche spiegato che se tornasse indietro, il brano non lo avrebbe mai mandato, perchè quando lo ha fatto pensava che il karmesse si sarebbe svolto in una situazione normale. Infine, il cantante ha sottolineato che a distanza di un anno dall’inizio pandemia, siamo ancora in forte emergenza, sperando che presto tutto possa tornare come prima. Infine, dopo l’ok da parte del CTS, l’artista ha invitato tutti a seguire Sanremo 2021 apprezzando l’importanza della musica italiana.