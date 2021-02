Asia Argento, la foto con Fabrizio Corona che divide il web: amicizia o passione?

Asia Argento e Fabrizio Corona hanno postato delle foto su Instagram che hanno diviso i follower: tra i due c’è veramente solo amicizia?

Alla visione delle foto che hanno pubblicato sui loro profili l’attrice e l’ex re dei paparazzi il web si è diviso. Tra quelli che hanno approvato la loro trovata provocatoria e quelli che invece hanno sparato a zero anche con forti critiche. Entrambi hanno postato degli scatti insieme, tra tatuaggi e divertimento a modo loro. Tra sigarette e risate, sembra proprio che tra i due sia tornata l’intesa di un tempo. E del matrimonio dell’ex di Nina Moric con Lia Del Grosso? Nulla si sa a tal proposito, anche per via dei guai giudiziari dell’ex re del gossip e dei paparazzi. La data che avrebbe portato Corona e la nuova fiamma al “si” doveva essere quella del 3 febbraio scorso. Ma ad oggi nulla si sa a proposito, solo che la Del Grosso ha cancellato alcuni post insieme a Corona da Instagram.

Asia Argento e Fabrizio Corona di nuovo insieme? I diretti interessati parlano solo di amicizia, ma stando alle foto che hanno pubblicato su Instagram pare che tra di loro ci possa essere qualcosa di molto più serio. Già nei giorni scorsi Corona aveva confessato che la figlia del noto regista Dario va a dormire spesso a casa sua. Confermando la forte amicizia tra di loro. Ma stando alle foto che hanno pubblicato sembra che la loro intesa sia tornata quella di una volta. Insomma, dagli sguardi e dagli abbracci che si scambiano tutto sembra portare ad una sola conclusione. Ovviamente queste foto hanno fatto emergere reazioni contrastanti. Tra chi apprezza questo loro comportamento e chi invece la ritiene solo una trovata per farsi pubblicità. Insomma, come sempre accade per due personaggi dalla forte personalità come loro, ci sono critiche o elogi allo stesso tempo. Voi che idea vi siete fatti anche guardano le foto che abbiamo pubblicato anche sotto?