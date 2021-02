Diletta Leotta e Can Yaman escono allo scoperto ed emozionano i fan: “C’era una volta”

Dilettta Leotta e Can Yaman escono allo scoperto: una foto della giornalista e conduttrice pubblicata su Instagram emoziona i follower

La conduttrice e l’attore turco allo scoperto con una foto che ha emozionato i follower di Instagram. Lo scatto è stato pubblicato sul profilo della bellezza siciliana che ha descritto con una frase il momento speciale che sta vivendo. Ossia quello di una “favola d’amore”. “Cera una volta” ha scritto. Lo scatto ha fatto il giro del web in pochi minuti. Dunque possiamo dire senza più dubbi che i due stanno insieme. E che la loro storia, seppur nella fase inziale, va a gonfie vele. Il mondo del gossip era andato in fibrillazione dal momento che si era diffusa la notizia di un possibile flirt tra i due. Tra silenzi e notizie non confermate ci hanno pensato i diretti interessati a mettere fine a qualsiasi dubbio. Prima è stato l’attore turco, ormai una celebrità del cinema, a pubblicare una foto insieme alla nuova fiamma. I due si mostrano ad un poligono mentre si allenano a fare centro ai bersagli. Con tanti commenti dei follower che hanno scritto in modo ironico “già hai fatto centro nel suo cuore”.

Diletta Leotta e Can Yaman sono usciti finalmente allo scoperto dando conferma a tutti della loro relazione. Con le prime indiscrezioni sulla loro possibile storia d’amore, tante fan dell’attore turco non hanno preso bene la notizia. Con tanti messaggi su suo profilo che hanno costretto l’attore a prendere una decisione drastica. Prima affermando che della sua vita privata può fare quello che vuole. E poi con lo scatto insieme alla fidanzata. Che appare sorridente e felice accanto a lui. Nella foto che invece poco fa ha pubblicato la bellezza siciliana, i sue si mostrano insieme ad un cavallo. In uno scenario principesco e fiabesco, con la diretta interessata che come detto ha voluto sottolineare questo aspetto con la frase “C’era una volta”. Tipica delle favole che poi quasi sempre finiscono a lieto fine. Qualche follower infatti con tono scherzoso ed ironico ha aggiunto: “E vissero tutti felici e contenti” giusto per rimanere in tema rimarcando la frase della giornalista. Foto che abbiamo pubblicato sotto. A voi i commenti.