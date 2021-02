Vediamo insieme che cosa ha pubblicato in queste ultimissime ore, Nino Frassica, sul suo profilo social, che ha lasciato tutti stupiti.

Lui è un grandissimo attore e comico, stiamo parlando di Nino Frassica, ed il suo personaggio nella fiction Don Matteo è super amato.

Ma nelle ultime ore, ha lasciato tutti stupiti, una immagine che ha pubblicato, perché svela un passaggio della prossima serie di Don Matteo, la tredicesima.

Don Matteo 13: Nino Frassica stupisce tutti con l’annuncio destabilizzante

Il maresciallo Cecchini è molto amato nella fiction Don Matteo, ed è presente dalla prima stagione televisiva.

L’attore che lo interpreta è Nino Frassica, che riesce sempre a strappare un sorriso per quello che gli succede e per come affronta la sua vita.

Come sappiamo, le riprese della prossima stagione della fiction, dovrebbero iniziare a breve, nel mese di Marzo, e dovrebbe andare in onda nel inverno 2021-2022.

Ma ci sono già alcune voci che circolano da giorni, per quanto riguarda alcune indiscrezioni sulle puntate che andremo a vedere.

Come prima cosa ci sarà un graditissimo ritorno, ovvero il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, interpretato dall’attrice Maria Chiara Giannetta.

E proprio in queste ore, la nuova indiscrezione direttamente da Nino Frassica, nella fotografia che ha pubblicato su Facebook, possiamo infatti vedere i personaggi di Natalina e Pippo, felicemente abbracciato, e vestiti da sposi.

Moltissimi ammiratori di Nino, e della serie, hanno iniziato a fare mille domande, su quella immagine, e se effettivamente sarà come si vede, oppure no.

Sicuramente sarò una stagione davvero molto interessante per via dei vari ritorni sul set e per le storie sempre più interessanti ed attuali che ci racconta Don Matteo, ma anche con un pizzico di divertimento e di gioia di vivere che in questo momento sicuramente serve a tutti.

Per quanto riguarda le riprese, poi dovrebbero essere sempre nella cittadina di Spoleto, anche se al momento non ci sono conferme in merito.

Attendiamo con ansia l’inizio delle riprese e la sua messa in onda, con quello che è diventato un appuntamento fisso per moltissimi spettatori.

E voi cosa ne pensate della fotografia che ha pubblicato direttamente Nino Frassica su Facebook?