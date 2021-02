Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Bianca Guaccero, sul nuovo cambio di programmazione per Detto Fatto, che sembra non avere pace.

Come sappiamo il programma condotto dalla bravissima e bellissima Bianca Guaccero, ovvero Detto Fatto, non ha mai un momento di pace.

Vediamo insieme che cosa ha confessato, direttamente lei sul suo profilo social, lasciando nuovamente tutti interdetti.

Bianca Guaccero nuovo cambio di programmazione: “Non dipende da noi”

Il programma è molto amato e seguito, tanto che quando è stato sospeso per via di un tutorial non ritenuto opportuno, in tanti chiedevano a gran voce la messa in onda.

Detto Fatto è un programma carino e simpatico, che però sembra davvero non avere pace, dopo quel famoso episodio, sono cambiati tutti gli autori, ma non sembra bastare.

La stessa Bianca Giaccero, ha comunicato, pochi minuti fa un nuovo cambio di programmazione, per la giornata di oggi, ma vediamo insieme per quale motivo.

Il programma, infatti, non inizierà al solito orario, ma alle 15.40 circa, per dare spazio al momento storico che stiamo vivendo in campo politico, con la crisi di Governo che è stata aperta durante la pandemia.

Come sappiamo, nelle ultime settimane, specialmente al palinsesto della Rai, ogni giorno c’è una modifica di un programma, o un cambiamento d’orario, il tutto per dare spazio agli speciali del tg1.

Sotto la fotografia che ha pubblicato Bianca Guaccero su Instagram, comunicando il cambio di messa in onda, in tanti si sono lamentati, di quello che sta succedendo.

Insomma anche oggi ci sarà una nuova modifica a questo palinsesto, che da giorni non trova pace, ma sicuramente la puntata che ci aspetta di Detto Fatto, sarà sempre molto interessante e ricca di suggerimenti che potremmo applicare tutti i giorni.

Partendo da come ci possiamo vestire, o truccare, a momenti più divertenti di gossip, come la classifica di Jonathan.

E voi seguite il programma condotto da Bianca Guaccero? Che cosa ne pensate con questi continui cambio d’orario ?