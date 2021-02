Vediamo insieme che cosa è successo ieri sera e per quale motivo si sono scagliati contro Tommaso Zorzi, durante il GF Vip.

Come sappiamo ieri sera è andata in onda una nuova puntata in prima serata dell’amato Grande Fratello Vip.

Ma è successo qualcosa di particolare, vediamo meglio insieme che cosa e contro chi.

GF Vip: Tutti contro Tommaso Zorzi “Cinico, cattivo e stratega”

Come era possibile immaginare ieri sera, la puntata è iniziata cercando di capire cosa è successo tra Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha provato a far chiarezza tra di loro, ma non sembra esserci riuscito, anzi.

Ovviamente, ha chiesto anche agli opinionisti presenti in studio cosa ne pensavano, su tutta la vicenda.

E, stranamente, Pupo, si è scagliato contro Tommaso Zorzi, definendo in modo molto preciso, le parole utilizzate sono state le seguenti:

“Sei cinico, cattivo stratega e anche un po’ arrogante!”

Ha poi manifestato, che si è trovato molto deluso dal comportamento di Stefania e di Tommaso nei confronti di Giulia.

Ma i due inquilini, hanno tenuto il punto, dichiarando che ad isolarsi è stata Giulia, perchè oramai vive in simbiosi con Pierpaolo.

Pupo, ha poi continuato dichiarando, nei confronti di Tommaso, che avendo un carattere del genere può perfettamente entrare nel mondo dello spettacolo.

E’ intervenuto sull’argomento anche Alfonso Signorini, dichiarando che gli è sembrato di vedere un gruppo unito, nel modo di porsi nei confronti di Giulia, ma in modo anche eccessivamente aggressivo.

Secondo voi, dopo la puntata di ieri, e le parole che si sono scambiati tutti gli inquilini, e gli opinionisti, cambierà qualcosa nei rapporti all’interno della casa più spiata d’Italia? E secondo voi Giulia si è isolata da sola oppure sono stati gli altri inquilini a permettergli di isolarsi?