Enrico Brignano confessa e spiega: “La pandemia è colpa mia”

La compagna di Enrico Brignano, ovvero Flora Canto, ha stupito tutti confessando un problema, in diretta tv, della coppia.

Lui è un bravissimo attore e comico, che fa impazzire il pubblico, stiamo parlando di Enrico Brignano, e la sua compagna è una donna bellissima.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, sulla loro coppia, che ha lasciato tutti stupiti, anche se c’era da immaginarselo.

Enrico Brignano confessa e stupisce: “La pandemia è colpa mia”

Qualche giorno fa, è andato in onda il programma che conduce Francesca Fialdini e tra i vari ospiti che ci sono stati, c’era il grande Enrico Brignano.

Durante l’intervista, ci sono stati vari video messaggi, ed uno era anche della moglie, che confessava una costa particolare della coppia.

Flora ha infatti dichiarato, che i preparativi per il grande giorno, non stanno andando assolutamente come volevano, a causa della pandemia che c’è in corso.

Hanno infatti confessato che tutto non procede nel verso giusto, ma che sicuramente il grande passo arriverà.

Enrico poi ha parlato del suo nuovo libro, e degli anni passati al fianco di Gigi Proietti, che gli hanno cambiato la vita.

Il consiglio di fare teatro, gli venne proprio da Gigi e da quel momento, avendo ascoltato il maestro, non ha mai smesso, e tutti gli anni fa una stagione in teatro.

Probabilmente la coppia convolerà a nozze, una volta terminata la pandemia, ed Enrico Brignano ha dichiarato che Flora crede che la pandemia l’ha fatta scoppiare lui per non sposarla.

Ovviamente era una battuta simpatica ed ironica, ma che in fondo potrebbe avere un punto di realtà, perchè moltissimi uomini, anche se amano la propria compagna non sono pronti per il grande passo.

Si è parlato poi di Enrico Brignano come padre, e se si rivede negli atteggiamenti del suo, ed ha confessato che lui parla molto con Martina e vuole essere un punto fermo per lei.

E voi cosa ne pensate delle parole simpatiche riguardo al matrimonio che ha dichiarato Enrico? Anche il vostro compagno ha scatenato, secondo voi la pandemia per non sposarvi?