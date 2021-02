Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano, stupendo tutti per le parole usate.

Il programma Amici, condotto dalla bravissima Maria De Filippi, è sempre molto amato e seguito, ma al suo interno ci sono varie inamicizie.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo tra le due insegnanti di ballo, Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano.

Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano: “Abusa del potere concesso e non solo”

La puntata che abbiamo avuto modo di vedere sabato, del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici, ha visto vari momenti di tensione.

Il prima è stata tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli, mentre il secondo tra Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano.

Si è dato grande spazio alla decisione che ha preso, quest’ultima nei confronti del suo allievo, e del fatto che le sue due colleghe, quindi Lorella e Veronica non hanno appoggiato la maestra Celentano.

Le parole utilizzate da Lorella, dopo il video che è stato mandato in onda, cono state dure e molto chiare, ha infatti detto:

“E’ diventata la preside della scuola? Oppure si è incarnata nella produzione? Se sei la preside allora facciamo un passo indietro. Se invece non lo sei allora qui c’è stato un abuso di potere”

Ovviamente, la risposta di Alessandra non si è fatta attendere, dopo queste parole, dichiarando che si aspettava, appunto solidarietà dalle colleghe.

Ha anche aggiunto, che nella settimana appena trascorsa gli allievi si sono comportati in modo migliore, e quindi il provvedimento preso ha avuto effetto.

Insomma tra le due donne, non sembra proprio esserci un punto d’accordo per andare avanti in armonia nella scuola.

Per Lorella, Alessandra ha chiamato anche i suoi allievi, per non avere un contraddittorio con gli altri insegnati.

Secondo voi, con il passare delle settimane la situazione tra le due donne migliorerà oppure continuerà ad essere turbolenta?