Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Silvia una nuova vita per lei

Vediamo insieme che cosa sta succedendo nel Paradiso delle Signore, per quanto riguarda Silvia e tutto quello che le succederà.

La soap opera Il Paradiso delle signore, è amata da molti anni e super seguita, e tutti gli intrecci sono sempre molto interessanti ma anche complicati.

Vediamo meglio insieme che cosa succederà a Silvia, in queste puntata che stiamo per vedere.

Il Paradiso delle Signore: Silvia una nuova vita per lei-tutte le anticipazioni

Come sappiamo le trame per quanto riguarda la nota soap opera Il Paradiso delle signore, che va in onda alle 15.55 tutti i giorni, sulla Rai, sono sempre molto intrecciati.

LEGGI ANCHE —-> BARBARA D’URSO ERRORE IN DIRETTA CON JASMINE CARRISI “PRENDITI UN CAFFE'”

Una coppia molto amata, ovvero quella formata da Luciano e Clelia ha detto addio a Milano, sembra per sempre, e Vittorio ha comunicato grandissime novità in arrivo per tutte le Veneri del Paradiso delle Signore.

Al momento, la nuova responsabile delle commesse è Dora, Irene, rimarrà molto male, che è stata nominata Dora come capo commessa e non lei.

Mentre per quanto riguarda Silvia, è davvero triste e dispiaciuto per quello che è accaduto, ma fortunatamente, accanto a lei c’è zia Ernesta che l’aiuterà in questi giorni così difficili e complicati.

LEGGI ANCHE —-> GRANDE FRATELLO VIP, ULRA CONTRO PIERPAOLO: “VERGOGNATI”. C’ENTRA LA GREGORACI

Arriva anche un nuovo personaggio, ovvero Anna, la cugina di Gabriella per aiutare nei preparativi del matrimonio, ma immediatamente capisce che qualcosa non è come deve andare, tra Gabriella e Salvo.

Insomma le puntate che stanno per arrivare saranno sicuramente molto interessanti e piene di colpi di scena, ma secondo voi l’addio di Luciano e Clelia sarà definitivo, oppure ritorneranno al Paradiso delle Signore?

Vi piacerebbe vedere nuovamente, magari solamente una volta ogni tanto un episodio in prima serata per quanto riguarda la nota soap opera?