Ricoverata per un po’ di febbre, l’attrice Monica Carmen Comegna muore all’improvviso

Un malore improvviso si è portato via l’attrice Monica Carmen Comegna. La donna aveva solo 43 anni.

Nessuno si sarebbe aspettato questo finale tragico per l’attrice Monica Carmen Comegna. La donna lascia il compagno Enrico e la figlia Nina.

Molto schiva e riservata, uno dei pochi personaggi famosi a non avere profili social. Eppure la carriera di Monica Carmen Comegna durava da quasi venticinque anni. La donna – originaria di Casoli, in provincia di Chieti, in Abruzzo – è spirata nella mattinata di giovedì 2 febbraio all’ospedale Renzetti di Lanciano dove era stata ricoverata in seguito ad un improvviso malore che l’aveva colpita di ritorno da un viaggio in treno. L’attrice 43enne, nei giorni precedenti, aveva avuto la febbre molto alta. Nonostante i medici abbiano fatto tutto il possibile, la donna è peggiorata in fretta e non è stato possibile salvarla.

La carriera di Monica Carmen Comegna

Lascia la figlia piccola di nome Nina, il compagno Enrico, i genitori Donato e Rosanna e il fratello Mauro. Il dramma ha colpito l’intera città di Casoli, oltre che il cinema italiano. Monica Carmen Comegna era una donna riservata al pubblico, si teneva lontano dal gossip e non era presente sui social network. L’attrice che ha debuttato sul piccolo e grande schermo tra la fine degli anni ’90 ed inizio anni 2000. Nel 1999 recitò nel film Terra Rossa di Giorgio Molteni nel ruolo di Cicca, nel 2001 poi lavorò con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli per il film “South Kensigton” di Carlo Vanzina. Nel 2003 ebbe un ruolo in “Una famiglia per caso“, film trasmesso su Rai Uno, e in “L’altra donna” con Alessio Boni e Anita Caprioli. Recitò nel ruolo di Rocchina nella serie televisiva Stiamo bene insieme. Si tratta dell’ennesima giovane che muore inspiegabilmente a causa di un malore improvviso. Recentemente, in provincia di Napoli, è morta una donna di 49 anni, Giuseppina Grande a seguito di un intervento chirurgico. L’operazione era riuscita ma, poco dopo, la donna ha accusato un malore improvviso che l’ha stroncata portandola via al marito e ai figli. La cosa tragica è che il marito era andato in ospedale a prenderla: i medici si erano dimenticati di avvisarlo che la moglie era morta.