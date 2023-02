Davide, 24 anni, scambiato per un cinghiale e ucciso. La madre “Non perdono chi ha fatto questo”

Davide Piampiano è morto a soli 24 anni ucciso dalla mano di colui che considerava come un padre. L’assassino del giovane ha finalmente confessato.

Piero Fabbri, 56 anni, ha ammesso le sue responsabilità negate per tanto tempo. L’uomo racconta cosa è successo il giorno in cui ha ucciso Davide.

“Era buio, ho pensato che fosse un cinghiale e ho sparato. Poi mi sono accorto che era Davide. Vorrei essere morto io al suo posto, la mia vita è finita quando ho ucciso Davide, che consideravo il figlio che non ho mai avuto” – queste sono state le parole di Piero Fabbri, muratore di 56 anni, durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto martedì 31 gennaio. L’uomo è ora accusato di omicidio volontario, sotto il profilo del dolo eventuale, per la tragica fine del 24enne Davide Piampiano, morto nelle campagne di Assisi e lasciato agonizzare senza chiamare i soccorsi. Dopo infinite bugie, Fabbri – da tutti conosciuto come ” il biondo” – ha ammesso di essere stato lui a esplodere il colpo mortale che ha ucciso Davide e ha spiegato anche perché ha sempre mentito sulla dinamica, raccontando a tutti, anche ai Carabinieri, che il ragazzo era stato raggiunto da un colpo del suo stesso fucile, dopo uno scivolone sul terreno impervio.

In prima fila al funerale della vittima

L’interrogatorio di Piero Fabbri è avvenuto in camera di consiglio, quindi senza la presenza di pubblico, e dentro un carcere. Fabbri ha dovuto spiegare il perché delle sue tante menzogne dopo la morte dell’amico ritenuto addirittura un figlio. Menzogne raccontate prima ad un amico e coetaneo di Davide Piampiano che era con loro quel giorno alla battuta di caccia in campagna e poi anche con la famiglia della vittima dinanzi alla quale Fabbri ha ostentato per giorni la sua partecipazione al dolore, in prima fila alla camera ardente, in prima fila anche al funerale del ragazzo che lui stesso aveva ucciso. «Un incidente certo che può accadere, ma il comportamento che ha tenuto Piero Fabbri dopo l’omicidio non si può perdonare. E’ venuto tutti i giorni a casa mia a raccontarmi che aveva sentito un colpo da lontano e che c’era Davide a terra che chiedeva aiuto. Ha provato in tutti i modi a salvare se stesso. Ma non cerco vendette». Ha detto Catia Roscini, la mamma di Davide.

L’avvocato Luca Maori, il legale che assiste Piero Fabbri – unico presente all’interrogatorio del 56 enne – ha dichiarato: “Ha fornito una versione stupida e assurda per senso di colpa e di vergogna, non aveva il coraggio di ammettere coi genitori di essere stato lui ad uccidergli il figlio”.