Giulia De Lellis, la foto del fidanzato con un fucile fa infuriare il web

Giulia De Lellis di nuovo nel mirino degli hater per la pubblicazione di una foto di Carlo Gusalli Beretta pronto a sparare con un fucile. Ecco cosa è successo.

Nuova polemica su Giulia De Lellis. L’influencer 25enne ha pubblicato su Instagram una stories che ha fatto andare su tutte le furie moltissimi fan. Questa volta però a creare la polemica non è stato un atteggiamento di Giulia ma del fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Il ragazzo è comparso in una Instagram Stories di Giulia mentre tiene in mano un fucile e punta qualcosa all’orizzonte. Per i fan più attenti della beauty influencer si tratterebbe di un fucile da caccia e il ragazzo starebbe quindi mirando ad un animale. L’insurrezione degli animalisti è stata quasi immediata e Giulia ha dovuto giustificarsi sempre tramite i social: chiarendo la situazione. Tra le decine di commenti negativi un follower ha fatto notare che non esiste solo la caccia ma potrebbe trattarsi anche del tiro al piattello, uno sport olimpico molto praticato. A questo punto la De Lellis ha deciso di intervenire confermando che si tratterebbe proprio di tiro al piattello. Oltre a ringraziare i fan che hanno capito la situazione la De Lellis tiene anche a specificare che Carlo possiede una famosissima azienda di armi e quindi possiede moltissimi modelli di fucili e armi in generale: “In più il mio fidanzato lavora nel mondo delle armi, quindi ne sono circondata” ha scritto Giulia.

Ma la giustificazione non convince tutti: alcuni followers esperti fanno notare che quel tipo di fucile non è adatto al tiro al piattello ma invece viene comunemente usato per la caccia ad animali selvatici: “Tiro al piattello con una carabina? Suvvia… Potrebbe essere anche caccia di selezione o magari caccia in una riserva privata cosa possibile sempre” specifica un utente.

Insomma le giustificazioni di Giulia De Lellis non convincono pienamente i followers convinti invece che si tratti invece di caccia. E voi cosa ne pensate?