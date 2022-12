Scopriamo insieme come ci può aiutare lo stato per quanto riguarda gli affitti in questo momento difficile per tutti.

In questo momento di forte crisi ci sono alcuni aiuti che possono venire in soccorso delle famiglie bisognose che hanno una seria e reale problematica economica ogni mese nel dover saldare il proprio conto con il proprietario di casa.

Ecco perchè alcuni comuni hanno messo a disposizione un bonus che può migliorare e stare realmente vicino alle persone che hanno una problematica del genere, quindi è bene andare sul sito della propria regione e vedere che cosa viene indicato.

Bonus affitti il 50% lo paga lo stato, arrivano 3.600€ | Ecco a chi è destinato

Abbiamo già avuto modo di vedere che alcune regioni erano riuscite ad arrivare fino ad un bonus di 1.300 euro, tra queste è presente anche la Lombardia che ha prorogato questa fondo anche per il prossimo anno.

Il contributo è destinato per le famiglie che hanno avuto un disagio economico e sociale a causa della pandemia da Covid 19 e che ovviamente sono in affitto, oppure occupano gli alloggi definiti Servizi abitativi sociali (legge regionale numero 16/2016 articolo 1 comma 6), ma ci sono anche alcune categorie che non possono richiederlo come: