La madre della cantante Elodie Patrizi risponde alla pallavolista Paola Egonu la quale ha recentemente definito l’Italia un paese razzista.

La campionessa Azzurra ha dichiarato che lei non vorrebbe mai far crescere un suo eventuale figlio in Italia per non fargli subire il razzismo di cui è stata vittima lei in prima persona.

Alle dichiarazioni di Paola Egonu – tra le co- conduttrici del Festival di Sanremo- ha risposto Claudia Marthe, mamma della cantante Elodie. “Non potrei definirlo un Paese che discrimina in base alla razza. Ci sono gli idioti, qui e altrove. Sono intollerabili, qui o altrove. E allora? Non facciamo più figli per paura degli stupidi?“- le parole di Claudia Marthe che, creola, è arrivata giovanissima in Italia all’inizio degli anni ’80, e in seguito è rimasta incinta della cantante. La donna ha dichiarato: “Resto disorientata dalle parole della pallavolista Paola Egonu che non voglio affatto giudicare, ma mi piacerebbe capire”. La campionessa italiana di pallavolo, infatti, qualche giorno fa si è lasciata andare ad affermazioni forti arrivando a dire che non vorrebbe mai un figlio con la pelle nera e che in termini di razzismo l’Italia è rimasta ferma a trenta anni fa.

Anche Salvini risponde a Paola Egonu

Quanto alla propria esperienza personale, la madre di Elodie spiega di aver insegnato alla figli a riconoscere l’ignoranza e ad usare l’autoironia per smontarla. La mamma della cantante si augura che Egonu, co-conduttrice della terza serata della kermesse, ed Elodie abbiano modo di parlare tra loro di questo tema: “Spero si confrontino, si parlino perché Elodie ha vissuto pure lei esperienze negative, tutti abbiamo sofferto, ma bisogna superare. Vorrei dire a questa bellissima ragazza che deve volersi più bene: è splendida, affermata, è italiana e non ha bisogno di essere riconosciuta come tale, lo è. Non si può piacere a tutti, chi non accetta le differenze tra le persone è una minoranza”. E, intanto, sulla presenza di Paola Egonu a Sanremo si è espresso anche il ministro dei Trasporti nonché leader della Lega Matteo Salvini. Salvini, con molta franchezza, ha dichiarato che l’unica cosa che spera è che la pallavolista non incentri tutti i suoi monologhi sul razzismo. Il vicepremier ha dichiarato: “Paola Egonu è una grande atleta, spero che non venga a Sanremo per fare una tirata sull’Italia razzista. L’Italia è un paese generoso, che accoglie e che tende la mano”.