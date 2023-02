Tragedia in provincia di Reggio Emilia. Un donna di 54 anni è rimasta bloccata dentro la sua automobile che ha preso fuoco.

La vittima si chiamava Francesca Frassinetti, aveva 54 anni ed era docente dell’Università di Bologna, dipartimento di Psicologia. Risiedeva con il marito a Parma ma era originaria dell’Appennino reggiano, e proprio sul primo Appennino è morta.

Nonostante la prontezza dei soccorritori non c’è stato nulla da fare per la professoressa Francesca Frassinetti. Attorno alle 13.30 la donna ha perso il controllo della sua auto, un crossover dell’Audi, mentre percorreva un tratto di provinciale 11 verso Casaleo. Alcuni testimoni che hanno assistito alla terribile disgrazia, hanno raccontato agli inquirenti di avere visto la vettura della donna uscire di strada e percorrere diversi metri giù per la discesa della collina, fino a una scarpata. Lì l’auto ha preso fuoco. I residenti hanno udito il rumore dello scoppio dei pneumatici e hanno visto la colonna di fumo nero salire dalla scarpata. I Vigili del fuoco si sono occupati di domare le fiamme e di estrarre dall’abitacolo il corpo della professoressa.

Le cause dell’incidente

Ancora da chiarire le esatte dinamiche del sinistro mortale. Da capire, soprattutto, come mai la docente abbia perso il controllo della sua vettura. Non è escluso che la donna possa aver avuto un malore improvviso mentre era al volante, o che sia stata presa da un colpo di sonno. Oppure, ancora, si ipotizza – vista la zona in cui è avvenuta la tragedia – che un animale abbia improvvisamente attraversato la strada obbligando Francesca Frassinetti a sterzare bruscamente. Ma saranno gli accertamenti dei Carabinieri, coordinati dalla Procura che ha aperto un’inchiesta, a determinare cosa abbia causato la perdita di controllo dell’auto da parte della prof 54enne. Il mezzo, intanto, è sotto sequestro e la famiglia attende il nulla osta per poter organizzare i funerali della professoressa la cui morte improvvisa ha gettato nello sconforto non solo i familiari e gli amici ma anche gli alunni della vittima. Pochissimi giorni fa, in un altro tragico incidente avvenuto provincia di Ascoli Piceno, ha perso la vita il tennista paralimpico Andrea Silvestrone con due dei suoi figli.