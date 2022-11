Digestione difficoltosa? I segnali che stai sbagliando a masticare

La digestione è un processo fondamentale, se avviene in modo difficoltoso non va bene. Scopriamo quali sono i segnali da considerare.

La corretta digestione è importante, molte persone hanno delle difficoltà a digerire nel modo giusto e questo creare dei problemi e malessere. Ci sono alcuni segnali che non bisogna sottovalutare, per esempio la masticazione.

La digestione comincia dalla bocca prima ancora che dallo stomaco. Masticare il cibo male può avere delle conseguenze sulla digestione, che potrebbe risultare più lenta e difficile. Fate attenzione a cosa mangiate e a come lo masticate.

I segnali di una cattiva digestione

La buona salute a tavola non dipende solamente da quali alimenti si sceglie di mangiare, ma da come li si mastica. Se ingoiate pezzi grossi, la digestione sarà più lenta e difficile. Bisogna masticare bene, rendendo quasi il cibo in poltiglia prima di mandarlo giù.

Ci sono alcuni segnali importanti che ci aiutano a capire se c’è un problema di masticazione. Intanto è bene ricordare che non bisogna mangiare troppo in fretta, perché questo può dare un senso di pesantezza allo stomaco.

Ora capiamo quali sono i 5 segnali di una cattiva masticazione. Se si mastica poco, si aumenta la possibilità di avere acidità si stomaco. Il motivo è che la masticazione incentiva la produzione dell’acido idroclorico che è fondamentale per un processo digestivo senza problemi.

Mangiare in modo veloce non consente al corpo di produrre questo acido che unito al cibo poco masticato, diventa il terreno perfetto per l’acidità di stomaco. Durante la masticazione inizia il processo di scomposizione dei macronutrienti, ossia i carboidrati, le proteine e i grassi, in modo che siano più facilmente assimilabili dall’organismo.

I nutrienti più piccoli vengono assimilati dall’intestino tenue, dove la maggior parte del processo di assimilazione avviene. Ma se i cibi non vengono masticati nel modo giusto, questo porta a un minor assorbimento e a uno stress fisico e mentale.

Se il cibo non è diventato la poltiglia perfetta, gli enzimi e la bile non riescono a garantire una corretta digestione, questo causa indigestione, gas e costipazione. Un altro problema è quello di mangiare più del dovuto.

Un altro punto che può sembrare banale ma non lo è riguarda l’apprezzare il cibo. Se non si apprezzano i sapori e i gusti e si mangia sotto stress, in un contesto che non ci mette a nostro agio, questo ricade sulla nostra digestione.