Il notissimo e super amato cantante di Cellino San Marco è rimasto senza parole per quello che è accaduto.

Tutti noi abbiamo un affetto particolare per lui perchè riesce sempre a catturare l’attenzione con la sua bellissima voce ed il modo di interpretare le canzoni che lo hanno portato al successo mondiale, ma anche gli inediti.

Ma in questo momento è successo qualcosa di particolare che lo ha lasciato senza parole, scopriamo quindi di che cosa si parla e soprattutto come sono andate veramente le cose.

Al Bano furioso è successo anche lui: da non credere

Oltre ad essere conosciuto in tutto il mondo come incredibile cantante ed interprete, Al Bano, nella sua amata Cellino San Marco ha anche una bellissima azienda agricola dove produce dell’ottimo vino e che si può, ovviamente anche visitare.

Com’è successo a chi ha un impresa, in questo momento particolare, o meglio negli ultimi anni a causa del Covid prima, e della guerra poi, ha dovuto fronteggiare diverse problematiche.

E come tutti ha avuto un’incredibile aumento per quanto riguarda il costo dell’energia, arrivando ad una bolletta completamente raddoppiata, le sue parole ai Lunatici, che vanno in onda du Rai Radio2:

“È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione. Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse così. È un assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatico”.

Durante lo sfogo che ha avuto il noto cantante si è parlato anche di alcune critiche che gli sono state mosse dal web, ovvero che lui, rispetto ad altri imprenditori, può contare su capitali molto grandi.

Al Bano ha risposto in modo incredibile, ovvero dicendo che questo problema non è solamente suo ma di tutta una società che deve fare i conti con aumenti di ogni sorta e cifra.

Insomma come tutti noi Al Bano si trova a fronteggiare sia a livello personale che lavorativo questa crisi che stiamo vivendo e che tutti noi speriamo passi in fretta senza lasciare troppe tracce nella nostra vita.

Si è parlato anche dell’amore e come lui stesso ha parlato, riferendosi alla sua ex moglie, Romina, ha confessato che la fine di un amore è sempre qualcosa di doloroso che devi affrontare.

