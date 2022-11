Ilary Blasi decide di parlare di lui per la prima volta

Ilary Blasi rompe il silenzio, e per la prima volta dopo la rottura con Totti risponde ai gossip e decide di parlare di “lui”.

Tra gossip, voci, pettegolezzi e false notizie, Ilary Blasi è ormai da mesi su tutte le prime pagine, a causa della sua rottura con l’ormai “ex” marito Francesco Totti.

La bufera è scoppiata quest’estate, e dopo l’iniziale e apparentemente tranquillo annuncio della rottura fra i due, è successo veramente di tutto.

Tantissimi i rumors che hanno visto protagonisti i due personaggi dello spettacolo, dalla storia clandestina di lui con Noemi Bocchi, poi confermata, al furto dei rolex da parte di lei, fino ad accuse pesanti e dispetti da parte di entrambi.

Una battaglia legale e mediatica destinata a durare ancora per molto, durante la quale però la Blasi è rimasta sempre in silenzio, nonostante le pesanti voci sui suoi tradimenti e le accuse arrivate dall’ex capitano giallorosso.

Ilary Blasi: “Adesso parlo io”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Come abbiamo detto, la Blasi non si è mai esposta davanti alle telecamere, al contrario di Francesco Totti, che ha rilasciato diverse interviste in cui parla dell’ex moglie e la accusa anche di tradimento.

Dopo gli ultimi gossip però, che vedono Ilary al centro di un nuovo flirt dopo i precedenti mai confermati, la conduttrice ha deciso finalmente di rompere il silenzio e dire la sua.

Leggi anche: Charlene di Monaco: il dettaglio non passa inosservato, guarda

La decisione di parlare arriva dopo le foto pubblicate sul giornale Diva e Donna, in cui la Blasi viene immortalata accanto ad Edmondo Israilovici, imprenditore romano molto più grande di lei, l’ultimo dei presunti amori, dopo le voci su Cristiano Iovino e su Alessio La Padula.

Sul suo profilo Instagram, Ilary ha deciso di fare ironia sul fatto, pubblicando delle storie in cui la riprendono proprio a cena con Edmondo.

Leggi anche: Al Bano: questa proprio non ci voleva, nuova batosta per il cantante

Scherzando, la conduttrice parla di certi “giornali scandalistici” e continua “Dicono che tira aria di flirt, qui tira un’ariaccia e basta.”

Poi continua ironizzando proprio con Edmondo, chiedendogli: “Da quanti anni ci conosciamo? 15? Mi ha vista crescere!” mettendo in chiaro che tra lei e l’imprenditore romano c’è soltanto una solida amicizia che va avanti da anni.