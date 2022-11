Charlene di Monaco: il dettaglio non passa inosservato, guarda

Charlene di Monaco è tornata a farsi vedere in pubblico con il marito Alberto. Ma a molti non sfugge quel dettaglio impossibile da non notare.

Finalmente la principessa Charlene di Monaco è tornata sotto i riflettori, dopo un lungo periodo di assenza che ha generato curiosità e voci sul perché la bella moglie di Alberto di Monaco non si vedeva più a fianco del marito.

Dopo un’infezione otorinolaringoiatrica e l’operazione a cui si era sottoposta in Sud Africa, la principessa era rientrata a Monaco, ma in pochissime occasioni è apparsa in pubblico.

Si parlava anche di un incidente avuto con delle forbici, di Covid, o addirittura di un possibile allontanamento dai figli proprio a causa della malattia, ma finalmente Charlene è tornata in pubblico più splendente che mai.

Charlene di Monaco, quel dettaglio sul collo…

L’occasione per tornare sotto i riflettori è stato il Princess Grace Awards a New York, una premiazione che si svolge ogni anno in onore della principessa Grace Kelly, in cui i giovani talentuosi del mondo della musica, del teatro e del cinema vengono appunto premiati con un aiuto finanziario per la loro carriera.

La principessa Charlene è apparsa sorridente davanti ai fotografi e accanto al marito Alberto, e per l’occasione ha indossato un lungo abito svasato a fantasia floreale, firmato Terrence Bray.

Leggi anche: Al Bano: questa proprio non ci voleva, nuova batosta per il cantante

Incantevole come sempre, la bellezza della principessa ha incantato tutti, anche se stavolta l’attenzione si è focalizzata in particolare su un dettaglio, notato dai più al collo di Charlene.

Per la prima volta, infatti, la principessa di Monaco ha indossato al collo il gioiello “La vie en rose”, una collana mozzafiato che è un omaggio proprio alla principessa Grace Kelly, madre di Alberto.

Il gioiello è stato realizzato da Lorenz Bäumer, e al centro è incastonato il “diamante Grace”, una pietra pregiata proveniente dall’Australia e rarissima perché di colore rosa, tagliato poi dalla Maison Mazerea.

Leggi anche: Francesco Totti si sposa? Ecco la voce shock

Ma non è l’unica particolarità di questa pietra. Infatti, il diamante Grace può essere smontato e rimontato su vari gioielli, e questo lo rende davvero unico nel suo genere.

Tutto il Principato di Monaco ha quindi notato l’omaggio che la principessa Charlene ha voluto fare alla suocera defunta, un gesto che, come al solito, ha mostrato l’innata eleganza e raffinatezza dei modi della bella principessa di Monaco.