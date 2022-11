Al Bano: questa proprio non ci voleva, nuova batosta per il cantante

Al Bano Carrisi furioso, sbotta in un’intervista: “Che batosta”, e il web si scaglia contro di lui. Il cantante di nuovo al centro del mirino.

Momenti di tensione per Al Bano Carrisi, dopo l’incidente della figlia Jasmine Carrisi avvenuto qualche giorno fa, proprio durante la notte di Halloween. La ragazza è stata vittima di un incidente stradale insieme ad una sua amica, con la quale era in macchina, e a quanto pare le due giovani sono vive per miracolo.

Paura quindi anche per papà Al bano, che intanto torna a far parlare di se anche a causa dell’intervista rilasciata recentemente al programma radiofonico di Rai Radio 2 “Lunatici”, dove si è lasciato andare a parecchie critiche.

Il cantante pugliese, infatti, ha parlato nella lunghissima intervista del suo divorzio con Romina Power, ma anche della situazione nazionale e internazionale, compreso Putin.

Al Bano sbotta a Rai Radio 2: “E’ assurdo, che batosta”. Piovono critiche

Durante il programma, il celebre cantante di Cellino San Marco ha affrontato il discorso della recente guerra tra Russia e Ucraina, e ha attaccato direttamente Putin: “Tu che sei il ‘grande’ Putin, ma anche un padre, prova a pensare a chi si vede cadere addosso le bombe”.

Parole forti, a cui ha seguito poi un dibattito sulla crisi in Italia e in Europa. Su questo argomento il cantante ha parlato a lungo, esprimendo solidarietà per le aziende e le famiglie costrette agli aumenti su tutti i fronti. E sul caro bollette ha aggiunto: “Ho pagato 135.000 euro di tasse, è assurdo. Una disgrazia.”

Un discorso che, invece di generare solidarietà, non è piaciuto proprio a tutti, tanto che in rete si sono scatenati e si sono mosse moltissime critiche contro di lui e il suo discorso giudicato vittimistico.

Sui canali social di Al Bano, in molti si sono sfogati scrivendo “Lui i soldi ce li ha”. Commenti che hanno fatto davvero infuriare il cantante pugliese, che ha replicato alle critiche spigando quanto sia stato colpito da questi messaggi così duri.

“Ma che discorso è?” ha replicato, “E’ un problema della società, non solo mio”. E infine ha concluso: “Chi ha scritto queste cose è un cretino”.