Bollette, come difendersi da chi vuole prendersi i vostri soldi

Paura, timore, preoccupazione: questi sono gli stati d’animo dei cittadini italiani in questo momento per il caro bollette. Ecco dunque come difendersi da coloro che vogliono speculare sulle vostre spalle.

La guerra in Ucraina non ha portato con sé solamente morti e devastazione ma anche un’ondata di ingente timore per le conseguenze economiche sul nostro paese. Come vediamo da mesi infatti, le bollette, specie quelle di energia e gas, sono lievitate a dismisura.

Noi consumatori momentaneamente ci sentiamo come un pubblico pagante a teatro: vediamo unicamente quello che succede sul palco e non ciò che accade dietro il sipario. È il momento di abbassare le tende e scoprire cosa c’è dietro a una delle problematiche più discusse di questi tempi.

Segnalate modifiche unilaterali sulle bollette: allerta per i consumatori

Come se fosse il nostro angelo custode pronto a farci ritrovare la via della luce, sulla questione è intervenuta Confconsumatori, l’associazione che tutela i diritti e gli interessi dei consumatori italiani. L’ente evidenzia come diverse società che forniscono luce e gas abbiano modificato unilateralmente i contratti con gli utenti senza nemmeno avvisarli. La prima cosa da fare in tal caso è avvertire l’Agcm, ovvero l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Leggi anche: Energia: questi dispositivi ti lasceranno sul lastrico e sono comunissimi!

Infatti tale atto risulta illegittimo poiché i fornitori in questione non possono per legge eseguire un’azione del genere. Gli utenti vittima di questa problematica possono ricevere un risarcimento qualora venga accertata l’illegittimità da parte del gestore. La legge che vieta tutto ciò è l’articolo numero 3 del Dl 115/2022 dove si evidenzia l’impossibilità di cambiare unilateralmente i contratti dal 10 Agosto 2022 al 30 Aprile 2023.

Leggi anche: Energia elettrica: fai massima attenzione a questo dato

Infine, prestate molta attenzione anche ai call center, i quali invitano a rinnovare o firmare un nuovo contratto prima che quello in essere (generalmente più conveniente) venga a decadere. Per delucidazioni o solamente per chiedere un consiglio, Confconsumatori si dice disponibile contattandoli telefonicamente o tramite email negli orari previsti dalle proprie disponibilità. Affidarsi a persone più esperte e che non desiderano lucrare sulle nostre spalle è di certo la scelta più conveniente e giusta da fare.