Energia elettrica_ fai massima attenzione a questo dato

L’Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato ha condotto una attenta indagine circa le illecite proposte per quanto concerne il cambiamento di contratto di fornitura di luce e gas operate da alcune società fornitrici.

Il Governo ha frenato le modifiche ai prezzi dell’energia elettrica e del gas nelle bollette. Il fine di tutto è di tutelare tutti consumatori, proprio in un momento in cui i prezzi sono in continuo aumento e fare in modo che le società fornitrici non approfittino di questo periodo di difficoltà per attuare delle modifiche contrattuali che sono illecite.

Nello specifico sono stati avviati quattro procedimenti istruttori nei confronti delle seguenti società: Iren, che è ornitrice di gas. Iberdrola, fornitrice di gas anch’essa. ON, fornitrice di energia elettrica. Dolomiti, fornitrice di energia elettrica.

A cosa prestare attenzione

A Iberdrola e ad ON. viene contestata la comunicazione con cui le società hanno rappresentato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura. A Dolomiti, viene contestata l’efficacia delle comunicazioni per quanto riguarda la modifica unilaterale del prezzo di fornitura. A Iren, viene contestata la comunicazione relativa alla scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso. Ogni società è stata messa sotto la lente d’ingrandimento da parte dell’ Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato, proprio per tutelare i consumatori nei confronti dei fornitori di elettricità e gas.

Agenzia_Ansa “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato 4 procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul merca… https://t.co/FobNfJYkPq — Ing. Cristian Randieri, PhD (@C_Randieri) October 19, 2022

Ma altre 25 società sono state prese nel mirino da parte dell’ Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato, con il fine di acquisire copia di eventuali comunicazioni mandate ai consumatori relative alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura e quindi con il fine di verificare attentamente quelli che possono essere degli eventuali illeciti. Le società nello specifico sono: A2A Energia; Acea Energia; AGSM ENERGIA; Alleanza Luce & Gas; Alperia; AMGAS; ARGOS; Audax Energia; Axpo Italia; Bluenergy Group; Duferco Energia; Edison Energia; Enegan; Enel Energia; Engie Italia; Eni Plenitude; Enne Energia; Estra Energie; Hera Comm; Illumia; Optima Italia; Repower Italia; Sinergas; Sorgenia; Wekiwi.

Attenzione quindi alle modifiche automatiche dei contratti da parte delle società fornitrici, dato che queste modifiche possono risultare illecite nei confronti dei consumatori e come al solito risultare invece a vantaggio dei fornitori di energia elettrica e gas.