Tragedia nel Trevigiano. Una ragazza di 24 anni è stata trovata morta nella sua stanza. Non si conoscono le cause del decesso.

Chi la conosceva la ricorda come una giovane buona, solare e piena di vita. Quella vita che, purtroppo, si è fermata troppo presto senza un motivo.

Daria Visentin è morta nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre nella sua casa di Falzè di Trevignano, in provincia di Treviso. La ragazza aveva solo 24 anni. Una tragedia del tutto inattesa: la giovane è stata trovata priva di vita in camera sua. Sabato sera era stata ad una festa ma, rientrata a casa, il mattino seguente non si è più svegliata. A trovare il corpo senza vita è stata la madre che era entrata nella stanza della figlia proprio per andare a svegliarla. Purtroppo gli occhi della 24enne non si sono mai più riaperti. Daria lascia mamma Cristina, papà Livio, la sorella Chiara, nonna Liliana, il fidanzato Michele, oltre ai tanti amici che le volevano bene e che ancora non riescono a credere che sia morta.

Daria Visentin era molto conosciuta e benvoluta al suo paese dove era da poco tornata a vivere dopo aver studiato e conseguito la laurea in Lingue straniere presso l’Università di Trieste. La famiglia Visentin è molto conosciuta a Falzè: il papà di Daria gestisce una nota falegnameria in zona industriale a Trevignano e la giovane faceva parte dell’associazione Ivb VocalMusic School di Montebelluna che, su Facebook, ha voluto salutarla con queste parole: “La nostra storica allieva D’Aria (Daria Visentin) è volata in cielo e sarà sempre parte dei nostri cuori. Buon viaggio anima pura“. Purtroppo Daria Visentin fa parte di una lunga lista di giovani che negli ultimi mesi sono deceduti inspiegabilmente e all’improvviso. Giovani – talvolta anche adolescenti e bambini – morti nel sonno oppure stroncati da malori improvvisi che non hanno lasciato loro scampo uccidendoli nel giro di pochi minuti. Recentemente a Verona un’insegnante di 44 anni, Giovanna Fabrica, colpita da un malore, è morta sotto gli occhi dei suoi alunni. Fino a pochi minuti prima stava bene e, infatti, come di consueto si trovava in classe per fare lezione ai bambini.