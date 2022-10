Ilary Blasi e Francesco Totti: indiscrezione bomba! Ha in mente qualcosa di grosso

Arriva una nuova incredibile indiscrezione bomba riguardo Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco che cosa e successo

Ilary Blasi e Francesco Totti sono certamente i due personaggi pubblici maggiormente esposti mediaticamente in questi ultimi mesi. I due, infatti, hanno dovuto affrontare la separazione pubblica e hanno deciso di farlo non nel migliore dei modi.

Qualche frecciatina di troppo ha moltiplicato la curiosità di molti, che ora non parlano d’altro. Ma secondo alcune informazioni è in arrivo una nuova incredibile indiscrezione bomba riguardo Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco che cosa succede.

Indiscrezione bomba su Francesco Totti e Ilary Blasi: ecco cosa succede

Parlare di Francesco Totti e llary Blasi, oggi, non vuol dire più narrare d’una storia d’amore che ha segnato intere generazioni, ma di una triste separazione che ha lasciato molti con un gran vuoto. Purtroppo, l’amore tra i due è finito ed entrambi hanno voltato pagina. Ora, però, sembra essere partita una vera e propria guerra che nessuno sa come andrà a finire.

Ad arrivare, infatti, è un’indiscrezione bomba che ha come protagonisti i due. Secondo Nuovo Tv, infatti, potrebbero esserci delle grosse novità che riguardano la diatriba a seguito della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. “Lei ha in mente qualcosa di grosso – si legge tra le pagine del numero in edicola – una mossa a sorpresa da usare al momento giusto”.

La loro storia è stato un vero sogno per coloro che hanno iniziato a seguirli fin quando erano una giovane coppia. Tuttavia, si è concluso tutto in maniera brusca e dannosa. I due hanno infatti dato inizio ad una battaglia legale per il mantenimento dei figli, mentre lui ha deciso di andare a vivere con Noemi Bocchi, la sua attuale fidanzata.

Ma secondo il giornale ci sarebbero grosse novità e incredibili bombe in arrivo. “Non dorme sonni tranquilli – si legge – si aspetta l’attacco”. In molti ora si chiedono cosa potrebbe succedere e quali incredibili novità seguiranno nei giorni a venire. Secondo alcune voci rilanciate dal settimanale specializzato in gossip, ci potrebbero essere rivelazioni piuttosto scottanti sul matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ma chi potrebbe avere informazioni talmente scottanti da creare una vera e propria bomba? A quanto pare sembra essere proprio lui: Fabrizio Corona. Lo stesso si era scontrato proprio contro Ilary Blasi durante una puntata del Grande Fratello Vip.