Tommaso Zorzi cambia tutto, è successo

Tommaso Zorzi ha sconvolto l’intero popolo del web, una Instagram stories lo ritrae in atteggiamenti intimi con uno sconosciuto!

Le luci dei riflettori non abbandonano mai i personaggi del mondo dello spettacolo. La privacy si trasforma in un lusso, soprattutto quando si parla di gossip e riviste scandalistiche. Da tempo, Tommaso Zorzi aveva espresso la sua frustrazione rispetto all’invadenza di fan e utenti web, la cui curiosità andava oltre il rispetto di un semplice essere umano. Da diverse settimane infatti, i followers dell’aspirante conduttore avevano notato un allontanamento dal fidanzato Tommaso Stanzani.

I due si erano conosciuti in seguito alla vittoria di Zorzi al Grande Fratello Vip, il gieffino aveva notato il ballerino durante una puntata di Amici ed era rimasto affascinato dalla bellezza e dal talento. Aveva quindi deciso di scrivergli su Instagram, ma quello che sembrava un semplice messaggio si è tramutato ben presto in qualcosa di più profondo.

La coppia ha ufficializzato la relazione nell’estate del 2020 e successivamente diversi utenti hanno cominciato ad affezionarsi ai due innamorati. Tuttavia, da tempo i due non apparivano insieme sui social; Zorzi è stato travolto dalle domande, domande che ad oggi trovano una risposta chiara e concisa. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi, la stories di Instagram parla chiaro!

I followers dell’aspirante conduttore avevano intuito tutto: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati ufficialmente. Nessuno dei due ha confermato la notizia, tuttavia – recentemente l’ex gieffino è stato ripreso in atteggiamenti intimi e complici con un uomo che non è sicuramente l’ex allievo di Amici. Il web è rimasto senza parole!

Aveva dichiarato di non avere intenzione di parlare della sua vita privata, tuttavia i fatti risultano sempre più concreti di qualsiasi parola pronunciata. Tommaso Zorzi è stato ripreso in discoteca mentre bacia appassionatamente uno sconosciuto. Tale scoop conferma quindi la rottura definitiva dei due.

In seguito alla diffusione del video, diversi utenti hanno espresso il proprio rammarico e soprattutto la propria indignazione. Forse Tommaso avrebbe potuto fare più attenzione nel rispetto dell’ex fidanzato? Attualmente non conosciamo le motivazioni che si nascondono dietro la rottura, fatto sta che ormai la notizia è ufficiale: i due non stanno più insieme!