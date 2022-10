Federico Boraggini aveva appena 20 anni. Quella sera tardava a rincasare. A trovarlo senza vita è stato il padre.

L’uomo – il signor Roberto Boraggini- non vedendo il figlio rincasare all’ora solita, era uscito a cercarlo. Ha trovato il figlio lungo la strada: il suo corpo era sull’asfalto, senza vita.

La tragedia è avvenuta a Bellavalle e Corniolo, nel comune di Sambuca Pistoiese – Pistoia – lungo la Porrettana, precisamente al chilometro 25. Federico Boraggini stava tornando a casa quando, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del suo veicolo finendo contro un’ altra auto – un suv Range Rover – che proveniva dal senso opposto di marcia. L’impatto frontale tra i due mezzi è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorsi giunti sul posto, per Federico non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone. Sono stati altri automobilisti di passaggio a dare l’allarme. Per gli accertamenti sulla dinamica sono intervenuti i Carabinieri.

Dalle prime ricostruzioni pare che Federico stesse tornando a casa risalendo lungo la strada di montagna. Più avanti, a bordo di un’altra auto c’era il padre Roberto. Anche quest’ultimo stava rientrando dopo una giornata di lavoro. Federico e il papà vivevano assieme. Il 20enne si occupava di prestare soccorso agli altri alla Croce Verde di Sambuca, sempre insieme al papà. Sono stati proprio i compagni della Croce Verde i primi ad accorrere sul posto e a trovare Federico senza vita. Poco dopo è arrivato il padre del giovane che, non vedendo il figlio rincasare alla solita ora, era uscito a cercarlo. Lo ha trovato lungo la strada: purtroppo, però, lo ha trovato morto. I soccorritori del 118 hanno fatto il possibile per salvare Federico, anche con l’ausilio del defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare. Non è chiaro se la vittima abbia perso il controllo della propria auto per un momento di distrazione, per le condizioni della strada o se, nonostante la giovanissima età, sia stato colto da un malore improvviso come accaduto, qualche giorno fa, a Maurizio Duri.