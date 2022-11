Tv a gennaio cambia tutto di nuovo: cambiamenti drastici per le famiglie

Tv, tutte le novità che verranno introdotte da gennaio. Cambia tutto di nuovo, scelte drastiche per le famiglie italiane.

Come è noto, dal 1° Gennaio 2023 partirà la transizione al nuovo digitale terrestre, che di fatto vedrà un vero e proprio spegnimento del segnale del vecchio digitale terrestre.

Questo porterà ovviamente ad una rivoluzione della tv, e anche a notevoli cambiamenti all’interno delle famiglie italiane, che si vedranno costrette ad acquistare uno o più apparecchi nuovi, non potendo più utilizzare i vecchi.

In molti hanno già provveduto ad acquistare televisori che includono già il nuovo digitale terrestre, ma sono anche tantissimi quelli che stanno ancora aspettando, complice il caro vita e i prezzi lievitati in tutti i settori.

Ma andiamo a vedere perché è necessario comunque acquistare dei nuovi televisori e quali sono i contributi statali disponibili per l’acquisto.

Tv, i contributi statali disponibili in vista dell’avvento del nuovo digitale terrestre

A parte il passaggio al nuovo digitale terrestre, c’è un altro motivo per cui i televisori presenti nelle nostre case potrebbero comunque non vedersi più, a partire dal 21 Dicembre.

Il motivo è che gli apparecchi che non supportano l’HD saranno completamente tagliati fuori dalla visione dei canali, e di conseguenza bisognerà agire prima della scadenza fissata per il 1° Gennaio del passaggio al nuovo digitale terrestre.

Leggi anche: ISEE e assegno unico: cambia tutto in meglio, per le famiglie

Per ora, i bonus messi a disposizione per l’acquisto di nuove Tv per il passaggio al digitale terrestre sembra siano esauriti, ma il nuovo governo Meloni è comunque intenzionato a rifinanziare la misura all’interno della prossima Legge di Stabilità.

In attesa di queste misure però, c’è ancora comunque il Bonus Rottamazione Tv, che permette di avere uno sconto di Stato fino a 100 euro sull’acquisto di un nuovo televisore, rottamando in cambio quello vecchio.

Leggi anche: Pensioni, così finalmente potrai avere un aumento del 10%

Un bonus utile anche per disfarsi del vecchio apparecchio, che sarebbe comunque inutilizzabile da gennaio, e una misura interessante perché per accedervi non è necessario presentare ISEE.

Lo sconto verrà applicato direttamente dal venditore in fase d’acquisto, a patto però di essere in linea con i pagamenti del Canone Rai.