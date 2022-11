Romina Power parole toccanti nei confronti di Ylenia

Romina Power torna a parlare della figlia Ylenia, e lo fa con parole toccanti. Lo sfogo sui social dopo 28 anni dalla scomparsa.

I rapporti tra Romina Power e Al Bano sono migliorati notevolmente negli ultimi anni, e i due hanno ricominciato a cantare insieme sul palco per la gioia dei numerosissimi fan della coppia, che da anni speravano in una reunion, quanto meno artistica.

Bella e sorridente, Romina appare serena e appagata della sua vita ora, ma c’è una ferita aperta che, da mamma, non riesce a superare.

Si tratta della perdita della figlia Ylenia, avuta con Al Bano, la primogenita della coppia scomparsa nel 1994 e mai più ritrovata.

In occasione proprio di novembre, il mese in cui è nata Ylenia, la cantante si è lasciata andare al dolore sul suo profilo Instagram, con un lungo e toccante post in cui ricorda i momenti passati con la figlia.

Romina Power: “La speranza di una madre non muore mai”

Alla scomparsa di Ylenia Romina Power non si è mai arresa, tanto che negli anni, ha continuato a lanciare appelli per la sua ricerca, pregando chiunque incontrasse una donna che somigli a lei, di contattarla subito.

In un post pubblicato pochi giorni fa sul suo profilo Instagram, Romina pubblica un bellissimo scatto che la ritrae con la figlia Ylenia, e sotto, un commento straziante, che racchiude tutto il suo dolore non ancora superato.

“La speranza di una madre non muore mai. Spero di guardarti negli occhi un giorno, Ylenia, amore mio”, queste le parole usate dalla Power, che spesso pubblica foto della sua primogenita scomparsa, cercando di tamponare l’enorme dolore.

Un dolore condiviso non solo da mamma Romina, ma anche dal resto della famiglia Carrisi. Anche le altre due figlie, Cristel e Romina, sono tornate recentemente sull’argomento, quando in un’intervista a Verissimo hanno ricordato il dolore per la scomparsa della sorella.

“E’ una ferita che rimarrà aperta per sempre”, avevano confessato a Silvia Toffanin, raccontando di come la terapia sia stata d’aiuto per riuscire a parlare della sorella scomparsa, senza tenersi dentro il dolore, “Oggi abbiamo la forza di parlare di Ylenia”.

L’ultimo contatto della ragazza con la sua famiglia risale al 1° Gennaio del 1994, quando Ylenia telefonò dal LeDale Hotel di New Orleans, dove era arrivata il giorno precedente.