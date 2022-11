Stefano De Martino bomba: è successo di nuovo, da non credere

È successo di nuovo a Stefano De Martino, nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Il conduttore è rimasto senza parole.

Stefano De Martino sta vivendo un periodo fortunato sul lato amore e lavoro. Ha ritrovato da poco la serenità con sua moglie, Belen Rodriguez, dopo due separazioni turbolente. I due hanno affermato di non aver mai divorziato veramente e che quindi sono ancora sposati.

Oltre all’amore De Martino è anche fortunato sul lavoro, sono due anni che Maria De Filippi lo sceglie come giurato di “Amici” e poi continua a condurre il fortunato programma “Stasera tutto è possibile”, che si è concluso da poco con l’ottava edizione e un nuovo programma creato da lui “Bar Stella”. Tuttavia c’è qualcosa che ha sorpreso davvero molto il conduttore recentemente.

Stefano De Martino e la notizia inaspettata

Il conduttore Stefano De Martino sta riscontrando molto successo, il pubblico lo adora per la sua simpatia, cortesia e bellezza. È apprezzato talmente tanto che il suo programma “Stasera tutto è possibile”, ha chiuso l’ottava edizione, composta di sole 6 puntate, con ascolti altissimi.

“Stasera tutto è possibile” è un programma in cui un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove molto divertenti in cui devono ballare, giocare, improvvisare e persino recitare e mimare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi. De Martino ha saputo dare un taglio giovanile ed entusiasmante al programma, in precedenza condotto da Amadeus.

Visto il successo riscosso dal programma c’è una grande novità in arrivo, “Stasera tutto è possibile” tornerà nei primi mesi del 2023. La messa in onda al momento è prevista per la serata del lunedì a partire dal 13 febbraio 2023. Torneranno i protagonisti più amati del programma, da Biagio Izzo a Francesca Paolantoni.

Pertanto il pubblico di “Stasera tutto è possibile” non si deve preoccupare poichè in pochi mesi il programma tornerà a riempire le loro serate con altre 7 puntate, all’insegna del divertimento e del gioco.

Inoltre il conduttore sarà impegnato in questo periodo con un altro programma, “Bar Stella”, che è uno spettacolo di varietà creato proprio da De martino. Il nome è stato preso dal bar preferito da suo nonno che si trova nella sua città d’origine, Torre Annunziata.

Ci saranno ospiti d’eccezione ad intrattenere il pubblico. Insomma il conduttore si è dimostrato in questi anni preparato, simpatico, versatile e carismatico. Vedremo quali altre sorprese ha in serbo per noi.